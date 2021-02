Zpřísnění pro Čechy a Slováky. Do Polska budou moci jenom naočkovaní, jinak musí do karantény

Výrazné zvýšení počtu nakažených v Polsku donutilo tamní vládu zpřísnit omezení. Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski dnes prohlásil, že nová omezení se budou týkat i těch, kteří přijíždějí z Česka nebo ze Slovenska. Od této soboty cestující z těchto zemí budou muset prokázat negativní test na koronavirus nebo potvrzení, že byli naočkováni vakcínou, která již byla schválena Evropskou lékovou agenturou.

Na webové stránce Velvyslanectví České republiky ve Varšavě se uvádí, že negativní výsledek testu v případě osob přijíždějících do Polska nesmí být starší než 48 hodin. Ti, kteří nejsou naočkovaní a nemají u sebe negativní výsledek testů, budou muset projít desetidenní karanténou. Tato pravidla nebudou platit pro přeshraniční pracovníky.

Kritická situace v ČR

Český premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci zhodnotil současnou epidemiologickou situaci v republice. Podle něj se dnes Česko ocitlo v kritickém stavu, a právě proto je namístě otázka zpřísnění vládních opatření.

„Dnes bude další vláda ve 20 hodin, která projedná žádost o prodloužení nouzového stavu. Opatření, která máme a která nám povoluje pandemický zákon, jsou podle mého názoru nedostatečná,“ prohlásil Babiš.

Česku navíc nehraje do karet ani to, že se u nás objevily již tři případy jihoafrické mutace koronaviru. Zřejmě by tak zpřísněná opatření měla být podobná těm, která byla v první vlně na jaře loňského roku. Žádnou novinkou není ani to, že po tvrdém lockdownu volá řada expertů.

„Opatření předloží ministerstvo zdravotnictví. Víceméně se vrátíme k opatřením z první vlny, nebo března,“ upřesnil Babiš a nevyloučil tvrdý lockdown.

O této otázce navíc diskutoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahu. Následně doplnil: „Není kontakt, není přenos.“

„Čekají nás pekelné dny z hlediska zdravotnictví,“ uvedl.

Za zmínku stojí také to, že je u nás aktuálně 127 240 lidí s nákazou, což přesahuje i říjnový vrchol druhé vlny epidemie. Celkově se od vypuknutí epidemie nakazilo virem již 1 184 352 osob. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 6 817 lidí. A i když počet hospitalizovaných mírně klesl, bohužel se zvýšil počet pacientů v těžkém stavu, kterých je nyní 1 389. To je vůbec nejvíce od počátku pandemie.