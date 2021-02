Dnešním dnem v Česku začíná povinnost nošení respirátorů nebo zdvojené roušky

Všichni Češi starší 15 let musí od čtvrtka 25. února na frekventovaných místech nosit respirátor či zdvojenou roušku. Povinnost platí v obchodech, hromadné dopravě nebo na letištích. Nové opatření připomíná ČTK.

Kromě respirátorů lze použít i obdobné zakrytí úst a nosu s filtrační účinností minimálně 95 procent nebo dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe. Lidé si musí zakrývat ústa a nos v obchodech, hromadné dopravě, na letištích a také ve zdravotnických zařízeních s ambulantní péčí nebo autě, když v něm nejedou pouze členové jedné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví chce novým nařízením zvýšit ochranu před koronavirem, který se v Česku neustále šíří, jde i o nakažlivější britskou variantu. Jde o respirátory třídy FFP2 nebo KN95. Domácí látkové roušky je možné do konce února nosit v ostatních budovách nebo venku, od 1. března však i tam začne platit nařízení o respirátorech.

Odborníci však zpochybňují zdvojení zdravotnických roušek a upozorňují, že Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí USA doporučuje ochranu dýchacích cest lékařskou ústenkou a na ní natáhnout látkovou roušku.

Co se týče dětí od dvou do 15 let, ty nemusí nosit respirátor, protože podle ministra zdravotnictví Jana Blatného pro ně nejsou dostupné. Domácí roušky však také nesmí nosit, i pro ně platí povinnost zdravotnické roušky.

Vládní seznam opatření

Výsledkem středečního jednání vlády a opozice je slib, že kabinet do čtvrtka předloží seznam opatření s odůvodněním, která potřebuje k boji proti pandemii koronaviru. Podle předsedy ODS Petra Fialy tak jednání skončila bez konkrétního výsledku. Šéf Pirátů Ivan Bartoš obvinil kabinet, že krizi řídí chaoticky.

Ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že pro boj s pandemií chce prodloužit nouzový stav a zpřísnit opatření. Jinak zemi čekají vážné problémy. Podporu prodloužení nouzového stavu , který platí do soboty 27. února, si zatím nezajistil.

„My jsme vládě nedali žádný slib, naopak jsem získal slib od premiéra, že nejpozději zítra (ve čtvrtek) ráno dostaneme seznam, co a proč chce vláda dělat,“ prohlásil po jednání Bartoš.

Po roce boje proti covidu-19 by podle něj měla být potřebná opatření odůvodněná v patřičné kvalitě. Bartoš zároveň připomněl, že ještě v úterý od členů vlády zaznělo, že si poradí jen s opatřeními podle pandemického zákona.