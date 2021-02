Vláda bude žádat o nouzový stav a omezí cestování do zahraničí. Opozici představí rozsah opatření

Jak uvádí ČTK, mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský novinářům oznámil, že jednání vlády bude pokračovat dnes. Vicepremiér Jan Hamáček pro ČTK uvedl, že se vláda shodla na rozsahu opatření, která představí opozici.

„Bez závěru, budeme pokračovat zítra. Máme shodu na rozsahu opatření, během zítřka (ve čtvrtek) resorty zpracují finální texty, které představíme opozici," oznámil Hamáček.

Mluvčí vlády upřesnil, že podobu opatření mají připravit resorty zdravotnictví či vnitra, vláda o nich však může rozhodovat až poté, co bude vědět, jestli bude pokračovat nouzový stav, protože na nouzový stav jsou některá opatření navázána.

Ve středu se vláda shodla, že Poslaneckou sněmovnu požádá o prodloužení nouzového stavu o měsíc, což by znamenalo do konce března.

Ze středečních jednání členů vlády s opozicí, odboráři a zaměstnavateli vyplývá, že by v Česku mohlo dojít k uzavření mateřských škol. Nadále by fungovala pouze zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému. Zavřít by se mohly i první a druhé třídy základních škol. Vláda také uvažuje o omezení pohybu mezi kraji či do určité vzdálenosti od bydliště. Zavřít by mohly také některé obchody, které mají dosud otevřeno.

Včerejší jednání vlády mělo začít v osm hodin večer, ministr zdravotnictví Jan Blatný však byl v Senátu, proto jednání začalo o 90 minut později. Ve 23:30 vláda jednání ukončila.

Další žádost o prodloužení nouzového stavu

Vláda bude znovu žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který aktuálně platí do 27. února. ČTK to ve středu večer oznámil vicepremiér Jan Hamáček. Nový nouzový stav by mohl platit do konce března.

„Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o revokaci usnesení o ukončení nouzového stavu a o souhlas s prodloužením do 31. března,“ napsal ve středu večer Hamáček.

V Česku nouzový stav platí již od 5. října loňského roku, poslanci žádost vlády několikrát podpořili, poslední návrh do 16. března však zamítli. Vláda ale na žádost hejtmanů vyhlásila navazující nouzový stav.

Omezení cestování do ciziny

Kvůli mutacím koronaviru vláda také omezí cestování do některých zemí, například do Brazílie či Jihoafrické republiky.

Od 26. února do 11. dubna budou mít Češi „až na neodkladné výjimky” zakázán vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu těchto mutací.

„Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe,” uvedl tiskový odbor vlády.

Pomoc Německa

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý telefonicky jednal s kancléřkou Angelou Merkelovou o možné pomoci České republice v péči o pacienty s covidem-19. Mluvčí německé vlády Steffen Seibert během středeční tiskové konference odmítl prozradit detaily rozhovoru, ale potvrdil, že Německo prověří všechny možnosti, jak by mohlo pomoci.

„Tyto věci jsou důvěrné. Mohu jen potvrdit, že kancléřka s premiérem Babišem včera telefonicky jednala. A pokud tam byla žádost o pomoc, pak bude jistě na všech úrovních prověřena. Jinou odpověď k tomu dnes nemohu poskytnout,” řekl Steffen Seibert na dotaz novinářů.

Německý vládní mluvčí k tomu poznamenal, že situace v Česku nenechává Německo lhostejným.

Deník Bild napsal, že Merkelová se po telefonátu s Babišem obrátila na řadu spolkových zemí, včetně Saska-Anhaltska. Tamní premiér Reiner Haseloff solidaritu okamžitě podle deníku přislíbil. „Situace v Česku je katastrofální, už to nezvládají,” řekl Haseloff.