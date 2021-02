„Avangarda se nepotřebuje radit s plebsem.“ Schneider poukázal na to, jak si piráti hrají na demokracii v kauze Koněv

Schneider nejprve poznamenává, že od té doby, co byl pomník Koněva 3. dubna 2020 uložen do depozitáře, se mnoho politiků vyslovilo pro jeho důstojnější umístění, a to minimálně proto, aby se dalo snížit nadměrné napětí ve vztazích s Ruskem. Vždyť je to právě Česko, kdo tím podle názoru Schneidera nejvíc trpí. Zatímco Spojené státy a Německo nemusí šetřit protiruskými sankcemi, objem jejich vzájemného obchodu s Ruskem navzdory tomu stále roste.

„Jen česká pátá kolona chce, abychom byli opět za pitomce. Stejně jako v případě Libye či Kuby – budeme je lidskoprávně poučovat, a potrestáme je tím, že vyklidíme pole – čímž vytrestáme pouze sami sebe. Vniveč tak přijdou po dlouhé roky budované dobré vztahy a zmaříme tím ekonomicky příznivé předpolí, neboť zatímco si budeme hýčkat ideologického bobříka, ostatní obsadí naše vyklizené pozice a budou obchodovat, “ varuje analytik.

„Otázka, zdali to dotyční dělají z hlouposti, nebo zda by stálo za to v rámci jejich bezpečnostní prověrky aktualizovat jejich majetková přiznání, napadne asi každého,“ dodal Schneider.

Návrh, který v této situaci vyhrocených vztahů s Ruskem zazněl od bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, Schneider považuje již za opravdu velice důstojný krok. Schwarzenberg totiž navrhl umístit pomník Koněva na některé z pohřebišť vojáků Rudé armády, padlých při osvobozování Československa, například na Olšanských hřbitovech.

Stejný názor také zastává zmocněnec pro česko-ruské konzultace Rudolf Jindrák a europoslanec Alexandr Vondra, který se o roli Rudé armády při osvobozování Prahy explicitně vyslovil jako o zásadní.

Podle Schneidera patří tyto osobnosti do škály těch rozumných a nejkompetentnějších v dotyčné otázce.

„Pro tento návrh se vyslovil dokonce i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP09), ten, který byl v čele té protikoněvovské hysterie. Podle jeho vyjádření však zastupitelstvo Hlavního města Prahy, protože do toho bohužel má co mluvit, je proti. Po tom, co předvedl totálně desorientovaný pražský primátor Zdeněk Hřib ohledně pamětní desky na radnici, již tato vykolejenost pražského zastupitelstva nepřekvapí,“ poznamenal Schneider.

Analytik v této souvislosti připomněl rozhodnutí Zdeňka Hřiba v srpnu roku 2019 o tom, že pamětní deska připomínající podíl Rudé armády na osvobození Prahy od nacistů nebude po rekonstrukci navrácena na zeď Staroměstské radnice, a to z důvodu „historické nepřesnosti“, kterou text na desce obsahoval.

„Primátor se zřejmě domnívá, že ví o té době víc než tehdejší aktéři. Tvrdí, že prý Rudá armáda vstoupila 9. května 1945 do Prahy ‚jako do fakticky svobodného města a nenesla hlavní zásluhu za jeho osvobození´ – aniž by vysvětlil, proč to tedy trvalo tak dlouho, proč se Praha nestala tím osvobozeným městem dřív, když tedy v jejím osvobození nehrála Rudá armáda hlavní roli?“ poukazuje Schneider na nedbalost pražského primátora při zdůvodnění svého rozhodnutí.

Nastalá situace, ve které Hřib, jenž je členem Pirátské strany, jde proti vytouženému konsenzu, je podle Schneidera skutečně absurdní.

„Člověk si říká, na co si vlastně ti piráti hrají? Na demokraty, kteří respektují Ústavu, kde je napsáno, že lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (článek 2/1)? V tom případě by měli ohledně umístění Koněvova památníku a pamětní desky na radnici vyhlásit pražské referendum, aby zvěděli vůli lidu, a tu pak – v souladu s ústavou – vykonat, “ tvrdí analytik.

„Nebo, vtírá se neodbytně, mají snad pocit, že jsou avantgarda a všechno lépe vědí? Že se nepotřebují radit s plebsem, který je dobrý pouze k tomu, aby naházel pirátům při volbách hlasy a pak už nepřekážel? A co když bude překážet? Co když pak dojdou piráti k nápadu, nechat si svou avantgardní pozici uzákonit, aby jim do toho nějaký blbý lid nekafral? Vedoucí úlohu pirátské strany? “ ptá se řečnicky.

Tahle rozporuplnost, která vyplývá z hodnot, ke kterým se piráti hlásí, a faktického jednání, nutí Schneidera k názoru, že skutečné představy pirátů o demokracii jsou docela slabé.

„Při takových móresech už končí veškerá legrace,“ uzavřel celou věc novinář Jan Schneider.