Jak vypadá plán na další zpřísnění opatření? Média se dozvěděla, co chce vláda navrhnout opozici

Vláda se nejprve dohodla na prodloužení nouzového stavu, ale v případě jeho schválení nepůjde v úplném slova smyslu o „lockdown“, neboť vláda v žádném případě nepočítá s uzávěrou průmyslu a velkých firem.

Shodla se ale na tom, že stát bude od 1. března kompenzovat plošné testování ve firmách i živnostníkům. Nárok na příspěvek bude na čtyři testy na člověka měsíčně. V zaměstnání by se přitom podle návrhu vlády měli povinně nosit respirátory.

„Když mluvíme o lockdownu, tak je to o tom, aby lidé minimalizovali kontakty,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.

Zavírání Česka by tak podle plánu vlády znamenalo, že se výrazně omezí cestování, protože nebude možné přejíždět mezi kraji. Kvůli mutacím koronaviru vláda také omezí cestování do některých zemí, například do Brazílie či Jihoafrické republiky. Od 26. února do 11. dubna budou mít Češi „až na neodkladné výjimky” zakázán vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu těchto mutací.

Vláda kromě toho prosazuje omezení prodeje jen na nezbytně nutné zboží. Seznam výjimek je přitom poměrně rozsáhlý.

Vláda také chce, aby se školy úplně zavřely, což znamená, že i nejmenší děti, které nyní zatím chodí do školy, se budou učit z domova.

Pandemický zákon

Částečně v důsledku toho, že vláda bude Poslaneckou sněmovnu žádat o prodloužení nouzového stavu, Senát už ve středu večer vrátil pandemický zákon s úpravami a odloží jeho schvalování. Horní komora chce navázat protikoronavirové restrikce na pandemickou pohotovost, kterou bude moci ukončit nebo obnovit Poslanecká sněmovna.

O zákonu bude jednat dolní komora nejspíše v pátek. Pokud by Senát návrh neupravil, opatření ministerstva a hygienických stanic by mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možnosti Sněmovny je zrušit.

Pandemický zákon poskytuje větší pravomoci ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím vydávat širší restrikce k omezení šíření covidu-19, a to bez vyhlášení nouzového stavu. Budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Nebude nutný nouzový stav.

Proti pandemickému zákonu dorazila před Senát demonstrovat zhruba desítka příznivců iniciativy Chcípl pes.

„Jde nám o to, že po roce tato vláda totálně selhala, a chceme, aby tento zákon byl zamítnut a vrácen pro své chyby,“ řekl ČTK představitel iniciativy Jiří Janeček.