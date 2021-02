Schillerová jednala se Zemanem: Shodli se na tom, že není možné uzavřít průmysl

Zeman se Schillerovou o opatřeních

Prezident s ministryní na dnešní schůzce probírali také zpřísnění protipandemických opatření, o nichž se poslední dny hovoří kvůli špatné situaci. Shodli se však na tom, že není možné uzavřít průmysl.

„Shodli jsme se, že není cesta uzavření průmyslu, který činí zhruba 40 procent HDP,“ vysvětlila ministryně.

Následně dodala, že lockdown, který by dopadl na průmysl, by byl „cestou, ze které není návratu“. Dopady by tak podle ní i Zemana měl nést hlavně sektor služeb.

„My připravujeme omezení pohybu, zvažují se různé varianty, tedy zpřísnění opatření. V tuto chvíli o nich nemůžeme hlasovat, dokud neznáme právní rámec. Musíme mít jistotu, zda bude nouzový stav, a pak můžeme o opatřeních hlasovat,“ poznamenala.

Pokud jde o další zpřísňující opatření,se nechala slyšet, že je kabinet během čtvrtka neschválí a ani nemůže. Vláda podle ní opatření projedná a připraví. Jejich schválení ale bude možné až po případném prodloužení nouzového stavu, o kterém budou poslanci jednat v pátek.

Podle ministryně je tak vláda připravena opětovně zasednout v pátek po jednání Sněmovny nebo i během víkendu.

Ministryně po jednání s prezidentem také dodala, že v případě, že Sněmovna neschválí prodloužení nouzového stavu, vláda zváží vyhlášení nového. Podle jejích slov je to právně i politicky jediná cesta.

Je však možné také postupovat podle pandemického zákona. Ten by mohl začít platit od soboty. I o něm budou poslanci v pátek také jednat. Schillerová však v této souvislosti zdůraznila, že tento zákon neumožňuje zákaz shromažďování, setkávání nebo nařizování pracovních povinností.

Diskuze o rozpočtu

Kromě pandemie a věcmi s ní souvisejícími se na setkání řešil také rozpočet. Ministryně Zemana seznámila ho s jeho parametry a podotkla, že na výdajové straně rozpočtu je zhruba 87 miliard korun, které zamíří na podporu podnikatelů a ekonomiky.

„Jsou to peníze, které vystačí zhruba do poloviny roku, pokud restrikce nebudou pokračovat dále. Ale věřím, že postupně díky vakcinaci budeme moci začít ekonomiku otevírat,“ pronesla.

Podle ní resort financí počítá ve své prognóze s tím, že od poloviny tohoto roku již bude ekonomika plně funkční.

Připomeňme, že novela zákona o státním rozpočtu, kterou v úterý svým podpisem stvrdil Zeman, zvyšuje schodek z 320 na 500 miliard korun. Za důvod změny rozpočtu se uvádí zejména dopady z daňového balíčku, například zrušení superhrubé mzdy a snížení zdanění. Vláda kromě toho přišla s návrhem nového kompenzačního bonusu pro podnikatele a potřebuje i další výdaje na opatření kvůli covidové pandemii.