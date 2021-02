Za čtvrtek v ČR přibylo 14 457 nově nakažených a nemocnice praskají ve švech. Vláda řeší, co bude dál

Koronavirus se dál šíří Českou republikou. Včera se objevily dokonce zprávy o tom, že kromě britské mutace máme co do činění i s tou jihoafrickou. A nová data nejsou příliš pozitivní. Za včerejší den totiž u nás přibylo přes čtrnáct tisíc nových případů a situace houstne i v nemocnicích.

Podle aktuální dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera, ve čtvrtek 25. února, přibylo 14 457 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 2 758 více než před týdnem. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 212 780 osob.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 137 698 lidí s nákazou. Celkový počet aktuálně nakažených s laboratorně prokázaným onemocněním je o 48 489 více než před týdnem. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 7 176 osob. Počet pacientů v těžkém stavu je 1 531. To je o 54 vážných případů více než ve středu. Připomeňme, že ve čtvrtek minulý týden bylo v nemocnicích 6 543 případů a z nich 1 295 vážných. Čísla tedy neúprosně rostou.

Za včerejšek bylo vykonáno 35 926 PCR testů (celkem již 5 292 011 testů) a 49 107 antigenních testů (celkem již 2 577 070 testů). Naočkováno bylo již celkem 623 820 lidí, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 19 364.

Uveďme, že za včerejší den přibylo 435 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 1 055 083. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 19 999 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 84 obětí.

Stále platí, že pokud jde o protiepidemický index rizika, ten je již druhý den na 75 bodech ze sta, což značí čtvrtý z pěti stupňů pohotovosti. Reprodukční číslo R nepatrně stouplo, a to o setinu na 1,19.

Zmiňme, že aktuálně nejhorší situace panuje stále na Tachovsku, kde za posledních sedm dní evidují 1 610 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Vláda aktuálně řeší, zda zavést přísnější opatření, případně jaká. Ve hře je možnost uzavření mateřských školek, dalších obchodů, povinné testování ve firmách a či omezení pohybu mezi okresy.

Jihoafrická mutace v ČR

Včera jsme informovali o tom, že se v naší republice už také objevily první potvrzené případy nákazy jihoafrickou mutací koronaviru. Informovala o tom mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Zmiňme, že v minulém týdnu bylo evidováno několik podezření na tento druh mutace. Některé případy souvisely se zájezdem na Zanzibar. Stejně tak se jisté podezření objevilo rovněž v brněnské školce u dvou dětí a dvou učitelek, jak řekla jihomoravská hygienička Renata Ciupek. Dotyční přitom nikam do zahraničí necestovali a pohybovali se jenom po Brně. Je tedy možné, že nová mutace zde koluje již delší dobu. A některá podezření byla potvrzena.

„Mohu potvrdit, že sekvenací byla skutečně takzvaná jihoafrická mutace u jednoho vzorku potvrzena,“ řekla k věci Peterová.

Dnes se navíc objevily zprávy o tom, že se tato mutace potvrdila v Brně potvrdila u tří případů z mateřské školy. Uvedl to ředitel laboratoře Elisabeth Pharmacon Omar Šerý na svém Twitteru.

„Laboratoře Elisabeth Pharmacon právě potvrdily sekvenováním jihoafrickou mutaci u všech tří avizovaných vzorků z brněnské školky. Zároveň bylo potvrzeno, že máme k dispozici rychlý způsob jak analyzovat jihoafrickou mutaci (do 2 hodin) několikabodovou analýzou podezřelých vzorků,“ napsal Šerý.

Laboratoře Elisabeth Pharmacon právě potvrdily sekvenováním jihoafrickou mutaci u všech tří avizovaných vzorků z brněnské školky. Zároveň bylo potvrzeno, že máme k dispozici rychlý způsob jak analyzovat jihoafrickou mutaci (do 2 hodin) několikabodovou analýzou podezřelých vzorků. pic.twitter.com/eEL7UIBNpP — O Šerý (@omarsery1) February 26, 2021

​Změny v očkování

Co se týče očkování, nově by se mohlo zapojit do další vakcinace proti covidu-19 od 1. března více než milion lidí. Uvádí se, že očkování by se měli dočkat senioři starší 70 let a že při jejich registraci nebude rozhodovat pořadí přihlášených. Nově by se neměl vyplňovat ani zdravotní stav.

„Od 1. března je nová prioritní skupina nad 70 let, jde zhruba o milion obyvatel. Začíná očkování zaměstnanců ve školství a začíná i očkování praktickými lékaři. Čas registrování nerozhoduje, nerozhoduje ani konkrétní zdravotní stav. Nemusí tedy čekat a registrovat se ihned po otevření registračního systému,“ popsal na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Důležité je, aby zpočátku kontaktovali své pacienty z řad obyvatel 80+, který ještě nejsou očkováni a ani registrováni,“ vysvětlil ministr.

Jak již bylo naznačeno, zapojit se mají také praktičtí lékaři, čímž se má očkování urychlit. Konkrétně 3 500 z nich. Zaměřit by se měli hlavně na neočkované pacienty nad 80 let.

Lékaři mohou nově očkovat také pacienty, kteří mají nějakou chorobu nebo ho lékař vyhodnotí jako rizikového. Stejně tak budou moci očkovat i lidi mladší 70 let, kterým hrozí závažný průběh nemoci.

Pokud jde o přihlašování učitelů, to začne 27. února. Rychlost registrace nebude klíčová ani při očkování učitelů. Pro dotyčné má být prioritně určena vakcína AstraZeneca.

„Registrace bude fungovat za pomoci unikátního kódu,” poznamenal Blatný.

Odhaduje se, že učitelská skupina, která i s nepedagogickými pracovníky čítá na tři sta tisíc lidí, mohla být naočkována do tří týdnů či měsíce.