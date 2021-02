„Slovo šokující je až příliš slabé. “ Robejška skolila alergie na svět. Obul se do mladých, médií, USA a EU

Luboš Xaver Veselý do své relace na portálu Xtv.cz tentokrát pozval politologa Petra Robejška, kterého se vyptával, co si myslí, když v médiích sleduje vývoj událostí kolem koronaviru. Robejšek se podělil svými velice kritickými myšlenkami a zvýraznil v této souvislosti hlavní problém, který ho znepokojuje. Tím je vliv informační společnosti.

Politolog tak například v rozhovoru uvedl, že se za poslední rok definitivně přesvědčil, že média již nejsou schopna řádně plnit svou funkci, protože při informování veřejnosti nenabízí celou škálu možných souvislostí, protože nepřipustí jiný názor a nesnaží se vytvářet objektivní obraz skutečnosti. Z toho podle něj vyplývá, že ve zprávách o koronaviru mohou jen strašit.

„Protože to, co se tam prezentuje, jsou čísla, která se vytrhávají z kontextu, nevysvětlují se. Není tam nikdo, kdo by ta čísla kriticky zhodnotil z jiné pozice než z pozice státních virologů,“ stěžoval si Robejšek.

Média podle něj navíc mají tendenci prezentovat různé šokující obrázky s cílem zapůsobit na lidi, zatímco se pak může ukázat, že vůbec nepochází ze současné doby.

„Z toho pro mě naprosto jasně vyplynulo, že mě někdo chce strašit a já jsem docela háklivý na moji inteligenci, a když vidím, že někdo chce ze mě dělat hlupáka, tak reaguju alergicky,“ sdělil Xaverovi s tím, že „detox“ od médií považuje v tomto ohledu za jediné racionální řešení.

Robejška ale znepokojuje to, že mladá generace není schopná kriticky posuzovat informace představené ve veřejném prostoru, a proto dokonce ani neví, jak se vir ve skutečnosti šíří. Stačilo by přitom vyhledávat informace samostatně a namísto médií se podívat třeba na Wikipedii.

Boj EU s covidem

„Když to někdo přečte, pak zjistí, že kdo chodí v lese nebo v parku s maskou, nedělá dobře. Protože tam ty viry nejsou. Oni si zřejmě myslí, protože si tu Wikipedii nenaklikli, že viry sněží shora nad celou Evropou, sněží na nás shora a musíme mít všude masku. To je pro mě, při společnosti, která o sobě říká, že je, slovo šokující je až příliš slabé. Protože to znamená, že ti lidé jsou obklopeni možnostmi se informovat, ale zajímají je hlavně přihlouplá videa, nějaké pitomoučké hry, něco, co dělají hvězdičky filmového nebe, a potom nějaké podsunuté informace z určitého zdroje a dál už nevyužívají tu možnost, kterou mají,“ trefoval se Robejšek do mladých.

V rozhovoru přišla řeč i na Evropskou unii, o niž si Robejšek myslí, že při řešení koronovirové krize jednoznačně nebyla úspěšná. Politolog však nebyl postupem EU překvapen, protože se nelišil od toho, jak unie působí v jiných oblastech, jako například v energetice. Je přesvědčen, že národní vlády by byly schopné jednat při nákupu vakcíny operativněji a rychleji. „Velké organizace nejsou schopny řešit problémy lépe než konzistentní národní státy,“ prohlásil.

Rozpad USA

Robejšek rovněž vyjádřil v rozhovoru svůj názor na aktuální dění ve Spojených státech. Podobně jako historik Jaroslav Čvančara si myslí, že dnes zažíváme rozpad této země v přímém přenosu. Je to podle něj dané tím, že mezi velkými městy a zbytkem země existuje velké rozpolcení kvůli tomu, že většina vlivných médií je soustředěna právě v centrech a prosazuje agendu odtrženou od zbytku země.

„Vytváří hluk, o kterém se příliš optimisticky říká, že je to informace. Venkov se pak cítí znevýhodněn a reaguje tak, že si tvoří svá média nebo dokonce uvažuje, zda s těmito městskými centry chce být v jedné zemi,“ komentoval Robejšek.