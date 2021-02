Lék Bamlanivimab má svou první uživatleku. Nemocnou již propustili z nemocnice

Včera byla do Česka doručena první dávka protilátky Bamlanivimab od americké společnosti Eli Lilly, jak prozradil premiér Andrej Babiš. A vypadá to, že lék, který dostala k dispozici Thomayerova nemocnice v Praze, už našel své využití. Dostala jej totiž jedna pacientka, a to kvůli vážnému průběhu nemoci covid-19.

Uvádí se, že daná Thomayerova nemocnice poté, co lék dotyčné podala, ji následně bez komplikací propustila domů. Tento přípravek se totiž píchá do žíly, přičemž doktoři hodinu pacienta pozorují, a ten poté odchází domů. První pacientka neměla žádné komplikace, proto mohla zamířit domů. Informovalo o tom dnes, v pátek 26. února, vedení nemocnice na tiskové konferenci.

„Včera (ve čtvrtek 25. února, pozn. red.) dostala lék první pacientka. Doufáme, že jí to pomůže. V klinických studiích šest ze sedmi pacientů, kteří by se dostali do nemocnice, se do ní díky této preventivní léčbě nedostanou,“ prohlásila přednostka pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.

Podle jejích slov nemocnice nečeká jen na léky z ciziny, ale ve spolupráci s vědci a lékařskými fakultami pracuje i na vlastních lécích.

Česko obdrželo celkem 500 ampulí léku, který je určen pro pacienty s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci a existuje u nich i riziko úmrtí. Aby bylo dosaženo co největšího účinku, měl by být podán brzy po klinických projevech nemoci, a to zhruba do týdne. Lidé jej dostávají krátce po nakažení. Podle informací by Bamlanivimab mohly dle potřeby obdržet pro své pacienty i další nemocnice.

Zástupci Thomayerovy nemocnice uvedli, že u tohoto léku jsou „indikace zatím poměrně omezené“ a Bamlanivimab označili za průlom v léčbě. Naše země by však mohla obdržet také lék Regeneron či další přípravky.

Kritika od Babiše

Premiér Andrej Babiš dnes ráno Thomayerovu nemocnici navštívil. Při této souvislosti si však neodpustil kritiku směrem ke skupině resortu zdravotnictví, a to kvůli přístupu k novým lékům proti covidu-19. Myslí si totiž, že jsou jeho členové vůči nim příliš rezervovaní.

„Mě dost mrzí, že klinická skupina ministerstva zdravotnictví se k těmto lékům staví velice rezervovaně. Indikace byly velice zúžené. Je to chyba,“ uvedl Babiš.

Přístup dotyčných přitom dokonce označil za absurdní. O celé věci bude chtít jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným.

„Klinická skupina by měla slyšet i na odborné znalosti lidí z jednotek intenzivní péče. Pokud jsme vydali 15 miliard na roušky a respirátory, nemáme šetřit na těchto látkách,“ dodal Babiš.

Mimo to zmínil, že ČR dostalo nabídku 10 500 dávek Bamlanivimabu, ale objednalo jich 2 500. Pokud jde o Regeneron, toho mohlo získat 20 tisíc dávek a v březnu má dorazit 4 tisíce dávek.

K věci se ještě vyslovila Vašáková, která poznamenala, že zmiňovaný lék je vhodný pro rizikové pacienty s minimálními symptomy, kteří by mohli posléze skončit na jednotce intenzivní péče. Jde například o lidi starší 65 let, diabetiky, lidi s poruchou imunity nebo po transplantaci.

„Snížili bychom zátěž na nemocnice, nejen to, že samotného člověka bychom vyvedli z onemocnění bez těžkého průběhu a ohrožení života,“ myslí si.

Lék se však nedoporučuje pacientům s rozvinutým onemocněním covid-19. „Virus již u nich napáchal škodu a nelze si od tohoto léku více slibovat. Tam nastupují již jiné léky,“ vysvětlila.

Lék Bamlanivimab

Připomeňme, že Česko projevilo zájem o přípravek na konci ledna. Začátkem února ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo používání neregistrovaného léku na covid-19 na bázi takzvaných monoklonálních protilátek.

Zmiňme, že jako první v Evropské unii nasadilo lék Německo. Podle tamního ministerstva zdravotnictví studie ukazují, že by podávání těchto léků mohlo pomáhat při omezování množství viru v těle, což by mělo pozitivní vliv na průběh nemoci. Vedle Německa přípravek používají také v USA, Kanadě a Maďarsku.

Lék funguje na bázi monoklonálních protilátek, které se vyrábějí v laboratoři a mají virus zneškodnit tím, že ho napadnou na pevně definovaném cíli. V USA lék schválil pro nouzové používání Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Dle výrobce Bamlanivimab omezuje riziko hospitalizace a úmrtí o 70 %.