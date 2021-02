„Ti, co mluví o politicky nesprávné vakcíně, mají být terčem posměchu.“ Hampl uvedl jediné řešení současné krize

Petr Hampl vidí dvě možné cesty, jak by Česko mohlo zvládnout pandemii covidu-19, jenže na tu první my nemáme. Úplné uzavření země a razantní zpřísnění veškerých opatření je tou strategií, která zabrala v jihovýchodní Asii. Pro evropské země jediným východiskem je co nejrychlejší sehnání potřebného množství vakcín, a to bez ohledu na jejich původ.