Zeman podepsal pandemický zákon a kompenzační bonus

V pátek odpoledne poslanci schválili senátní verzi pandemického zákona, který umožňuje ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím vydávat restrikce k omezení šíření koronaviru. Budou moci zejména omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně i regionálně.

Senát ve středu návrh zákona upravil. Změnou je, že opatření v rámci zákona musí být vázána na pandemickou pohotovost, kterou bude moci Sněmovna ukončit nebo obnovit. V původní verzi by opatření ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možností Sněmovny je zrušit.

Senátoři rovněž zabránili, aby se podle pandemického zákona mohla omezovat shromáždění svolaná podle příslušného zákona.

Ve Sněmovně kromě toho jednání o prodloužení nouzového stavu, který má skončit již v sobotu 27. února. Vláda chce jeho trvání až do konce března. Důvodem je zrychlení šíření koronaviru, což hrozí přetížením nemocnic. Menšinová vláda ANO a ČSSD však pro prodloužení zatím podporu nemá.

Opozice chce, aby byl vyhlášen zcela nový nouzový stav, a to na základě nových okolností, především šíření britské mutace koronaviru nebo přetížení zdravotnických zařízení. Současný nouzový stav totiž nemusel být vyhlášen v souladu s ústavním pořádkem.

Dříve Městský soud v Praze označil současné vyhlášení nouzového stavu za neústavní a nařídil otevřít Gymnázium Na Zatlance. Vláda dne 14. února vyhlásila nouzový stav na žádost hejtmanů. Dřívější Poslanecká sněmovna prodloužit odmítla.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům již pohrozil, že pokud neprodlouží nouzový stav, tak svolá vládu a vyhlásí nový.

„Pokud to hlasování nedopadne, tak ihned po hlasování svolám vládu a nouzový stav vyhlásíme. Protože ho zkrátka potřebujeme. Pevně věřím, že to lidé pochopí, že je to jediné řešení, abychom se vrátili do normálu“ prohlásil Babiš.

Premiér dále vyzval občany, aby se chovali zodpovědně jako v březnu 2020.

„Kdyby se nám to společně povedlo, tak jsem přesvědčen, že budeme schopni to zásadně zvládnout a nedojde ke kolapsu našeho zdravotnictví, a už jsme na hraně. Vir se změnil, je agresivnější,“ apeloval Babiš.