Další humanitární krize, uprchlíci a zbytečně ztracené životy. Konečná předpověděla důsledky útoku USA v Sýrii

Bombardování americkými vojáky několika budov na hranici mezi Irákem a Sýrií může mít dalekosáhlé následky, myslí si česká politička Kateřina Konečná. Ve svém facebookovém příspěvku europoslankyně uvádí, že tento krok ze strany Pentagonu je zcela nevhodný, zvlášť vzhledem k současné krizi spojené s pandemií, s níž se potýká celý svět. Navíc podobné konfrontační strategie znemožňují stabilizaci Syrské arabské republiky.

„Jak řekl prezident Biden při nástupu do úřadu - Spojené státy jsou zpět. To je bohužel pravda v tom nejhorším slova smyslu. V době globální pandemie, kdy Evropa a celý svět bojují se zákeřnou nemocí, bombardovat zemi, která se začíná pomalu dávat dohromady po devastující válce, je to nejhorší, co může představitel světové velmoci udělat,“ píše Konečná.

Chování Washingtonu představuje hrozbu nejen pro stabilitu Sýrie, ale i pro evropské státy. Jedná se totiž o tzv. migrační krizi, která se stala důsledkem válečných konfliktů a politické nestability na Blízkém východě v poslední dekádě. Případná eskalace napětí v Sýrii může přispět k nárůstu počtu migrantů do evropských států, stejně tak se to může stát překážkou pro návrat uprchlíků do zemí jejich původu.

„Další humanitární krize, další uprchlíci, další zbytečně ztracené životy. Sýrie teď potřebuje hlavně pomoc s tím, aby se zase stala stabilní zemí a aby se do ní co nejdříve mohli vrátit lidé, kteří teď žijí v uprchlických táborech, a ne další bombardování,” uzavřela česká politička.

Lavrov o plánech USA v Sýrii

USA podle některých zdrojů vůbec nehodlají ze Sýrie odejít. Moskva se proto chystá záležitost s Washingtonem objasnit, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„V poslední době slýcháme různé informace z různých zdrojů, zatím je nemůžeme potvrdit. Chceme se napřímo zeptat Američanů, zda přemýšlí, že nikdy neopustí Sýrii, a to i přes to, že tuto zemi zničí. Máme komunikační kanály s Američany, na vojenské lince je to dekonflikting. Jsou tam přítomni, je to realita a dekonflikting je nutný, aby nedošlo ke střetům, ale na politické a diplomatické frontě je pro nás velmi důležité obnovit kontakty. Doufáme, že nová administrativa brzy vytvoří své vlastní týmy za tímto účelem,“ řekl Lavrov.

Ministr to prohlásil na tiskové konferenci po jednáních se svým afghánským kolegou Mohammadem Hanifem Atmarem v Moskvě.

Pentagon již dříve uvedl, že v důsledku leteckého útoku v Sýrii bylo zničeno několik objektů infrastruktury šíitských uskupení využívajících íránskou podporu. Tento krok, jak poznamenal Pentagon, byl reakcí na nedávné útoky na americké a koaliční síly v Iráku. Americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že americká armáda se opírala o zpravodajské informace irácké strany a je přesvědčena o přesnosti útoku.

Mluvčí Pentagonu John Kirby, jehož prohlášení má Sputnik k dispozici, předtím oznámil, že rozkaz k útoku dal prezident Joe Biden.

Podle informací listu The Washington Post v důsledku útoku zahynulo několik lidí.