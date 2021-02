Reprodukční číslo stouplo na 1,22. Za pátek přibylo přes 14 tisíc případů potvrzených nákaz

Podle webu ministerstva zdravotnictví se reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření koronaviru v zemi, zvýšilo na 1,22. Poprvé od 10. ledna se tak dostalo nad hodnotu 1,2. Co se týče páteční covidové statistiky, přibylo přes 14 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že reprodukční číslo, které je nyní na hodnotě 1,22, bude opět růst. Podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného se čeká zvýšení čísla na hodnotu mezi 1,3 až 1,4.

Co se týče covidové statistiky, pak za páteční den provedly laboratoře necelých 40 tisíc PCR testů a přes 52 tisíc antigenních testů. Z toho bylo potvrzeno 14 676 případů. Aktivních případů zůstává 143 379, naopak vyléčených lidí je již přes milion, konkrétně 1 064 022. Na nemoc však zemřelo přes 20 tisíc lidí.

Co se týče úmrtí, pak zmiňme, že podle údajů ministerstva zdravotnictví jsou přes 90 procent obětí nemoci covid-19 lidé ve věku nad 65 let. Podle ČSÚ zemřelo v loňském roce v zemi přes 129 tisíc lidí, jedná se tak asi o 15 procent více než v roce 2019. Nárůst podle statistiků nejvíce postihl lidi ve věku 75 až 84 let, avšak statistici neuvedli důvody zvýšení úmrtnosti.

Uvádí se, že největší počty obětí epidemie mají nejlidnatější oblasti, tedy například Moravskoslezský, Jihomoravský a Středočeský kraj. Tam totiž počty mrtvých přesáhly dvě tisícovky. V přepočtu na obyvatele mají však nejvíce zemřelých v Karlovarském kraji s 360 úmrtími na 100 tisíc obyvatel a Královéhradecký kraj s 236 mrtvými.

V ČR se zpřísňují opatření

V Česku se od pondělí zpřísňují opatření. Týkat se budou volného pohybu osob. Pokud člověk cestuje mimo svůj okres za prací, musí mít potvrzení od zaměstnavatele. Cestování za lékařem nebo na úřady je nutné doložit čestným prohlášením či formulářem. Nakoupit si lidé budou moci jen v rámci svého okresu.

Rekreační aktivity jako vycházky a běh bude možné provádět pouze na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště. Zakazují se i návštěvy příbuzných, a to i v jednom okrese. Výjimkou je zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.

Dochází k uzavření zbylých škol včetně mateřských škol a dětských skupin. Dále vláda zredukovala výjimky z plošného uzavření maloobchodu, a to na asi polovinu. Například budou zavřeny prodejny s dětskými oděvy, zbraněmi a střelivy i papírnictví. Zůstanou otevřené v první řadě potraviny, lékárny, drogerie, optiky, prodejny krmiv a výdejny zboží objednaného na eshopech a také benzinové stanice.

Podniky, které budou muset zavřít, dostanou automaticky kompenzace z programu Antivirus na mzdy pro zaměstnance, kompenzačního bonusu, kompenzací za každého zaměstnance anebo alternativně z připravovaného programu kompenzace ztrát.

Průmysl zůstane otevřený. Od pondělí v průmyslových podnicích začne státem podporované testování, které by časem mělo být povinné.

Na dodržování nařízení bude kromě policistů dohlížet i armáda. Vláda pro tento účel povolá až pět tisíc vojáků.

V pátek Poslanecká sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav, který měl skončit v sobotu. Z tohoto důvodu vláda rozhodla vyhlásit nouzový stav nový. Bude platit do 28. března. Toto rozhodnutí menšinový kabinet zdůvodnil výrazně zhoršenou epidemickou situací.