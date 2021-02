„Až dojdou vypůjčené peníze, můžeme očekávat kolaps hospodářství.“ Jana Bobošíková zúčtovala s Babišovou vládou

„Žijeme v obtížné době. Dluh naší republiky roste, ekonomika klesá. Zdá se, že nikdo neví, co nás čeká. Ovšem jen do chvíle, než se na situaci podívá realistický odborník, který neusiluje o momentální politické body. To pak vypadají základní údaje o naší ekonomice úplně jinak, než uvádějí státní instituce, a bohužel, mnohem hůře,“ uvedla na začátku svého videa Jana Bobošíková.

Následně citovala závěry ekonomky Hany Lipovské, která v současné době mimo jiné působí také v Radě České televize. Podle jejích výpočtů jsou prý reálné hospodářské ukazatele mnohem horší, než se oficiálně uvádí.

„Podle analytičky Hany Lipovské z Institutu svobody a demokracie by se česká ekonomika bez obrovského zadlužení v minulém roce propadla o více než 10 %. Propad o pouhých 5,6 % je tedy krvavě vykoupen téměř 400 miliardami korun dluhu, který budou splácet naše děti,“ řekla moderátorka ve svém pořadu s názvem Aby bylo jasno.

„A nezaměstnanost? Tady by se bez masivní finanční podpory mnohdy neperspektivních podniků pohybovala mezi 10 až 12 %, místo současných oficiálních 3,“ dodala.

Následně se Bobošíková věnovala inflaci. I ta prý podle výpočtů ekonomky Lipovské je vyšší, než uvádí vláda.

„Pojďme dál. Tomu, že ceny vzrostly o 3 %, nevěří tváří v tvář každodenním nákupům ani malé dítě. Ekonomka Lipovská spočítala, že inflace se ve skutečnosti blíží 5 %,“ zmínila.

V závěru svého vystoupení, které bylo publikováno na jejích sociálních sítích, předestřela perspektivy České republiky. Varovala před přijetím eura.

„A na co se máme připravit? Až dojdou vypůjčené peníze, které budou splácet naše děti a zřejmě i vnuci, lze očekávat kolaps hospodářství. Naše země bude v depresi, ceny vyletí nahoru a astronomický dluh – pozor! – ten by se politici mohli pokusit řešit přijetím eura. Opravdu to chceme? My tedy ne,“ uzavřela své vystoupení Jana Bobošíková.

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková je bývalá vysoká funkcionářka České televize, bývalá europoslankyně a neúspěšná kandidátka na post prezidenta České republiky. Založila Institut svobody a demokracie. Do nedávné doby působila jako moderátorka televize XTV.