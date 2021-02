Sociální demokraté chtějí jednat o uzavření některých podniků

Maláčová na sociálních sítích dříve napsala, že se země nachází v kritické situaci, a proto by měl být omezen i český průmysl. „Než začne povinné testování ve firmách, měli bychom omezit i průmysl. Jsme v kritické situaci, na jipkách dochází lůžka i personál. Ve vládě je nás už 6 s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy. A přes víkend na MPSV připravíme nový návrh Izolačky,“ uvedla ministryně na svém Twitteru.

Předseda ČSSD Jan Hamáček na svých sociálních sítích uvedl, že by se mělo jednat o uzavření průmyslových podniků, jež nejsou klíčové pro chod státu.

„Předsednictvo ČSSD pověřilo ministry za ČSSD, aby na vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu, a to nejméně do doby zavedení povinného testování zaměstnanců s plnou kompenzací výdělků i nákladů,“ uvedl ministr vnitra na svém Twitteru.

​Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, v pátek po jednání vlády uvedl, že průmyslové společnosti zůstanou od pondělí bez nových omezení. Vláda vytvořila pro občany země nová omezení kvůli vývoji epidemie nového koronaviru. Došlo například k omezení pohybu. Ministr zmínil, že ve firmách se spustí dobrovolné testování. To by se mělo za několik dní změnit na povinné. K tomu by mělo dojít poté, co bude logisticky zajištěno dostatečné množství testů.

Pandemický zákon

Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček včera informoval, že prezident republiky podepsal pandemický zákon, který byl předtím schválen Poslaneckou sněmovnou.

„Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek 26. 2. 2021 tyto dva zákony: 1. zákon ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a 2. zákon ze dne 25. února 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2021,“ napsal Ovčáček na Twitteru.

V pátek odpoledne poslanci schválili senátní verzi pandemického zákona, který umožňuje ministerstvu zdravotnictví a hygienickým stanicím vydávat restrikce k omezení šíření koronaviru. Budou moci zejména omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně i regionálně.

Senát ve středu návrh zákona upravil. Změnou je, že opatření v rámci zákona musí být vázána na pandemickou pohotovost, kterou bude moci Sněmovna ukončit nebo obnovit. V původní verzi by opatření ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možností Sněmovny je zrušit.

Senátoři rovněž zabránili, aby se podle pandemického zákona mohla omezovat shromáždění svolaná podle příslušného zákona.