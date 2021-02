Březen plný překvapení: Nejdříve teplo, pak udeří mráz

V průběhu prvního týdne měsíce března by teploty měly přesáhnout 10 stupňů Celsia. Ve čtvrtek přitom by mělo být až 12 stupňů. O víkendu se ovšem dostaví výrazné ochlazení. V neděli by se teploměr měl dotknout maximálně asi jednoho stupně.

V dalších březnových týdnech by ale do Česka mělo opět přijít teplejší počasí. Druhá polovina března by podle informací meteorologů měla být teplotně slabě nadprůměrná. Průměrná teplota v zemi přitom pro období od 1. do 28. března činí 2,7 stupně Celsia.

„Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné až slabě podprůměrné s úhrny v jednotlivých týdnech většinou od 4 do 8 mm,“ uvedl ve svém měsíčním výhledu Český hydrometeorologický ústav.

Nejnižší průměrná teplota v tomto období přitom byla naměřena v roce 1987, jednalo se o mínus 3,3 stupně. Nejvyšší naopak v roce 1990, kdy průměrná teplota činila 6,5 stupně nad nulou.

Slovensko

V okresu Košice a okolí nadále platí výstraha druhého stupně před povodněmi kvůli tání sněhu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav.

V několika dalších okresech – Michalovice, Trebgišov, Prešov a Svidník – platí první stupeň výstrahy.