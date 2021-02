Europoslanec přiznal, že covidovou krizí se EU střelila do obou nohou. Češi si však myslí, že rovnou do hlavy

„Je na místě konstatovat, že covidovou krizí se Evropská unie střelila do obou nohou tak, jako ještě nikdy předtím - ani za finanční + bankovní krize, ani za migrační krize,“ uvedl na začátek politik.

Hned zdůraznil, že k tomu došlo doslova před celým světem, který tu ztrátu kredibility sleduje v přímém přenosu.

„Až začnou v Británii před létem rozvolňovat, zatímco v EU budou stále platit různé druhy lockdownů a vakcinace se dál povleče šnečím tempem, bude to ještě patrnější,“ přišel s dalším varováním Zahradil.

Výmluvu, že prý EU nemá potřebné „kompetence“, Zahradil považuje za trapnou.

„Po Evropské komisi se chtělo jediné: aby jednala se stejnou předvídavostí jako britská vláda, zajistila včas a v dostatečném množství vakcíny pro celý kontinent a rychle je rozdělila mezi členské země,“ podotkl.

Ani závěr příspěvku se nemůže pochlubit optimismem.

„V těchto vakcinačních závodech EU jasně prohrála. Jsem zvědav, jaké dlouhodobé dopady na vztah členských zemí a jejich obyvatel vůči celému integračnímu projektu to bude mít,“ zdůraznil europoslanec.

Neschopnost Evropské komise a paralýza EP?

Lidé na příspěvek politika zareagovali po svém, někteří se soustředili jen na obsah, jiní zapojili i emoce.

„Můj vztah k EU je silně negativní. Postup ohledně vakcín mě v názoru jen utvrzuje,“ napsal Josef Šamalík.

„A připomeňme si, že je to další selhání po (dodnes z pozice EK nedořešené) krizi migrační. Tohle je systémové selhání a bude se opakovat při každé další krizi, která vyžaduje rychlou reakci,“ věští Gust Martin.

„Tentokrát se EU nestřelila do nohy. To dělá párkrát do roka a už jsme tomu zvyklí. Teď se střelila do hlavy a jen proto, že novináři a politici se stále nacházejí ve fázi popírání, to není zatím tak zřejmé,“ konstatoval Valdemar Koziar.

„On to Pehe nebo Petříček nějak zdůvodní, že je to vlastně nejlepší euro cesta,“ ironicky poznamenal Vladimír Dlouhý.

S pozoruhodným porovnáním přišel Jiří Mackal.

„Je to prosté. Autobusu plného Evropanů se zmocnil psychopatický maniak v době, kdy si řidič odskočil. Co z toho plyne? Jak říkal František Palacký: nikdy nechoď na ha*zlík, když máš káru plnou lidí,“ okomentoval.

Další předpovědi zazněly od Alexe Mattiho.

„Ještě větší sranda začne, až si státy EU začnou vakcíny navzájem krást, jako si kradly a zadržovaly roušky,“ uvedl.

„Není Sputnik V, nejsou léky...nic není,“ připomněl Tomáš Bouzek.

Schytali to však i významní politici, kteří řádí v EU.

„Doufám, že se ‚tři sestry‘ Merkelová, Leyenová a Jourová a jejich plyšáček Michell chytnou za nos, když vidí jak jejich předpovědi o tom, jak Británie po brexitu klekne, jim vůbec nevychází. Naopak. Je to neschopnost Komise EU a paralýza EP. EU je moloch, který byrokracie a různé zájmy už skoro zastavily,“ napsala Jitka Tomková.