Policie potvrdila Babišovy informace o vyhrožování smrtí jeho rodině. Hrad se ho zastal

„V souvislosti s výhrůžkou předsedovi vlády můžeme potvrdit, že je pražskou policií vedeno trestní stíhání konkrétní osoby. Kriminalisté ve věci podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Muž je v současné chvíli stíhán vazebně,“ uvedli policisté na svých sociálních sítích.

​Na slova Andreje Babiše o tom, že jemu a jeho rodině vyhrožovali vraždou, zareagoval i Hrad. Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček mu vyjádřil podporu a uvedl, že v těžké době se v lidech probouzejí temné síly. Nemá se prý nechat zastrašit.

„Pane premiére Andreji Babiši, myslím na Vás i Vaši rodinu. V těžké době se v lidech probouzejí temné síly, historie nás tomu učí. Nenechte se zastrašit. Za ty, kteří výhružky schvalují, zlehčují a zesměšňují, se modlím. Nevědí, co činí,“ napsal na svých sociálních sítích mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

​Vyhrožování zastřelením

Andrej Babiš v rozhovoru s Terezií Tománkovou pro CNN Prima News dnes uvedl, že byl na začátku ledna informován, že existuje člověk, který se chystá zastřelit jeho samotného a jeho rodinu.

„Osmého ledna mi řekla policie, že existuje člověk, který chce zastřelit moji rodinu a mě,“ uvedl v rozhovoru Andrej Babiš s citelně rozladěným hlasem. „Měli jsme hlídaný barák,“ dodal.

„Ten člověk byl zatčen ve Španělsku a moje žena letěla do Dubaje, protože se bála. To je celý příběh. Ale bylo dovoleno, aby odletěla,“ prohlásil předseda vlády v rozhovoru.

„Proč jste tento příběh neřekl v té době, kdy se na vás sypala kritika a sociální sítě byly plné fotek vaší dcery a vaší paní v Dubaji?“ tázala se předsedy vlády moderátorka Tománková.

„Já to nechci komentovat,“ uvedl Babiš. Následně ale přece jen viditelně rozladěný situaci osvětlil: „Protože moje žena to nevěděla. Teďka se to dozvěděla, já jsem je vyhnal pryč.“