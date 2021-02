Německo odešle do Česka 15 tisíc dóz vakcíny proti koronaviru

Kretschmer nevysvětlil, o jakou vakcínu se konkrétně jedná. Jak uvedla televize, česká vláda bude sama rozhodovat o tom, kam budou dodané vakcíny směřovat.

Ministryně zdravotnictví Durynska Heike Werner uvedla, že její země má do Česka odeslat několik tisíc dávek vakcíny AstraZeneca ze svých zásob, které byly vytvořeny pro případ, že by ze strany výrobce došlo k přerušení dodávek.

Andrej Babiš

Předseda vlády Andrej Babiš v dnešním rozhovoru na televizním kanálu CNN Prima News uvedl, že se mu podařilo zajistit několik tisíc dávek vakcín ze sousedního Německa pro těžce zasažené české okresy Cheb, Sokolov a Karlovy Vary.

Zeman psal Putinovi

Dříve bylo informováno, že Český prezident Miloš Zeman napsal dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, kde vyslovil prosbu, aby byl do republiky dodáván preparát proti koronaviru Sputnik V, přičemž doufá, že první dávka dorazí do země co možná nejrychleji.

„Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno. Budeme ale samozřejmě potřebovat tu certifikaci,“ řekl Zeman pro televizi Prima s tím, že prý by mu „úplně stačila certifikace SÚKLu“.

„Tato katastrofa se postupně blíží ke svému konci. Nejpozději v září by mohla být proočkována většina populace - v podstatě všichni, kteří o to mají zájem. A věřím, že ta lehce dementní skupina lidí, kteří to nechtějí, změní názor. Věřím, že do září epidemie skončí,“ zdůraznil prezident.

„Zatím všechny předchozí případy skončily úspěšně. Měli jsme tu tuberkulózu, černý kašel, neštovice, dětskou obrnu. Na všechny tyto nemoci očkování zabralo. A to je důvod, proč zabere i na covid,“ myslí si Miloš Zeman.