Chcípl PES plánuje na neděli demonstraci proti novým opatřením. Kdo nahradí na pódiu nemocného Klause?

Podle platných protikoronavirových vládních opatření je možné pořádat veřejná shromáždění, které nepřesáhnou 100 lidí ve skupinách po nejvýše 20 lidech a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň dva metry.

Organizátoři uvedli, že nedokážou kontrolovat počet účastníků, jinak ale chtějí novou demonstraci provést podobně jako demonstraci 10. ledna.

Bez Andreje Babiše

„Jsou tam určitá omezení, co se týče počtu lidí, co se týče rozestupů a hygienických opatření, nicméně my vyzýváme ministra (Jana) Hamáčka (CSSD), aby se nějakými represemi nesnažil omezit lidi, kteří přijedou vyjádřit svůj názor,“ cituje portál iDNES slova právníka iniciativy Radka Suchého, který dále sdělil, že program demonstrace bude k dispozici na webu hnutí. Kromě toho tam má také být vzor formuláře s čestným prohlášením, jenž budou muset mít u sebe účastníci z jiných částí republiky.

„Pokud se chceme kamkoliv hnout, tak to musíme udělat bez Andreje Babiše,” uvedl jeden z čelních členů iniciativy Jakub Olbert. David Biksadský, další přední člen iniciativy, zmínil, že odpovídajícím řešením současné situace by byl celkový dvoutýdenní lockdown, jenž by se týkal i průmyslových podniků.

Otevřené restaurace

Včera bylo informováno o vyjádření Jiřího Janečka, který rovněž patří k iniciativě Chcípl PES. Podle jeho slov nebudou dodržována vládní opatření, pokud nedojde k uzavření průmyslu na 14 dní.

„Je již déle nemožné, aby vláda přistupovala k boji s pandemií nerovnoprávným přístupem, kdy vláda odmítá byť jen na 14 dnů uzavřít výrobní závody a montovny. Není možné, aby malí živnostníci již rok nesli jako jediní následky vládních polovičatých opatření,“ uvedl včera se svým kolegou Jakubem Olbertem.

Nemoc se prý šíří právě ve velkých průmyslových podnicích, které jsou vládou ponechávány v aktivní fázi své činnosti.

„Určitě ne v restauracích. Velké nadnárodní podniky jsou otevřené s podmínkami. Malí živnostníci jsou uzavření bez podmínek. My ale přece taky umíme testovat, hlídat opatření, dezinfikovat,“ prohlásil Janeček.

Nehledě na nová opatření, která jsou platná od pondělí, tak má zůstat otevřeno několik stovek restaurací.

Neděle

V neděli v Česku zaznamenaly laboratoře dalších 4557 případů nákazy koronavirem, což je o 500 víc než před týdnem a nejvyšší počet za neděli od 3. ledna. S nemocí v současné době bojuje 148 960 osob, což je nejvyšší číslo za celou dobu epidemie v České republice.