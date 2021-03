Okamura vysvětlil, v čem je významný rozdíl mezi Trikolórou a SPD

„Podle posledních průzkumů činila v roce 2020 průměrná mzda v Česku 34 835 korun, v Německu 103 tisíc korun a v Rakousku 115 tisíc korun,“ uvedl lídr SPD s dovětkem, že v rámci EU Česká republika patří i k zemím s nejnižší minimální mzdou, která činí 15 200 korun.

„I na Slovensku či v Polsku je minimální mzda okolo 18 tisíc korun… Západ a nadnárodní korporace z nás mají jenom montovnu a odběratele pro své výrobky, které jsou mnohdy méně kvalitní ve srovnání s tím, co prodávají na západě…“ pokračuje se svými argumenty Okamura.

Podotkl, že jeho strana podporuje růst mezd a zdanění nadnárodních korporací.

„Někteří lidé se mě ptají, v čem se liší nové hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího od našeho hnutí SDP,“ pokračuje ve svém příspěvku autor.

Okamura zdůraznil, že těch věcí je poměrně dost.

„Podstatnou věcí například je, že zatímco hnutí SPD podporuje zvyšování minimální mzdy, hnutí Trikolóra chce minimální mzdu úplně zrušit! Nadnárodní korporace by pak do naší země přivezly další a další zahraniční pracovníky, kteří jsou ochotní pracovat za mnohem nižší mzdy než čeští občané. Někteří čeští občané by tak přišli o práci a vznikl by zde celkový tlak na snížení mezd. To je pro SPD nepřijatelné,“ poznamenal.

Následně Okamura odkázal na slova Václava Klause mladšího, který prohlásil, že Trikolóra má zrušení minimální mzdy přímo ve svém programu.

Lídr SPD má však k tomu tvrzení své výhrady.

„Hnutí Trikolóra tedy zrušením minimální mzdy de facto prosazuje, aby někteří lidé pracovali za mnohem méně, než je 15 tisíc korun hrubého měsíčně. Pracovník má ale podle nás právo na spravedlivou mzdu. Podle nás je 15 tisíc hrubého málo a podporujeme zvýšení,“ popisuje hodnoty SPD Okamura.

V této souvislosti politik doplnil, že hnutí SPD prosazuje společnost, která je spravedlivá, sociální a solidární – a to jak k zaměstnancům, tak i k podnikatelům.

Upozorňuje na to, že v současné době jsou v České republice velmi nízké mzdy často nastavené nadnárodními korporacemi a čeští občané ve srovnání s pracovníky z Německa často pracují za almužnu.

Okamura se obává, že zrušení již tak nízké minimální mzdy by vedlo k celkovému snížení mezd.

Zde poukázal na to, že Rumunsko a Bulharsko jsou v EU, takže pracovníci z těchto zemí tak mohou zahltit český pracovní trh. Nevylučuje ani to, že může dojít k růstu tlaku na příchod legálních i nelegálních pracovníků ze zemí mimo EU jako Ukrajina, ale i z dalších.

„Již nyní dřou čeští lidé za pakatel a zrušení minimální mzdy by platy českým občanům ještě snížilo!“ bije na poplach Okamura.

Hlubší podstata strategie hnutí

Hnutí SPD navrhuje fixně vázat růst minimální mzdy na růst průměrné mzdy s automatickou valorizací. Podle Okamury by takový systém byl předvídatelný pro zaměstnavatele a umožnil by plánování mzdových nákladů. Zároveň by zaručil lidem s nízkými příjmy, že se bez ohledu na rozhodnutí politiků nebudou více prohlubovat sociální rozdíly.

Argument Trikolóry, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost a určitým typům lidí brání sehnat si práci, politik považuje za lichý.

„To by platilo v případě, že by minimální mzda byla extrémně vysoká. To ale není český případ. Ať si schválně někdo zkusí žít za 15 tisíc korun hrubého měsíčně!“ poskytuje další argumenty Okamura.

Kromě toho zrušení minimální mzdy předseda SPD označil za nesystémový krok, protože právě od ní se odvíjí výše pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů a výše minimální platby pojistného za zaměstnance či výše minimální nemocenské.

„Česká republika je bohužel v pozici ekonomické kolonie EU, Západu a Německa. Svědčí o tom nejenom obrovský vývoz kapitálu z naší země, to, že zde je rezervoár levné pracovní síly pro západní nadnárodní korporace a naši lidé nedostávají mzdu, ale almužnu, to, že máme horší kvalitu potravin od stejných dodavatelů než lidé na Západě, likvidace našeho zemědělství, ale i to, že podobně jako z kolonií se od nás vyváží nezpracované suroviny bez přidané hodnoty,“ uved na závěr autor statusu.