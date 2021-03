SÚKL se zabývá ruskou vakcínou proti covidu-19 Sputnik V

Pro web se k věci vyjádřila mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

„Vakcínou Sputnik se SÚKL začíná zabývat, k dispozici však máme jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Více podrobností v tuto chvíli nemůžeme sdělit,“ uvedla.

V případě, že by se Česko rozhodlo pro koupi ruské vakcíny, pak do 25. března by se mohlo do země dopravit 20 tisíc dávek. Do měsíce a půl by pak mohlo jít o statisíce dávek s tím, že odhadem by se mohlo jednat až o půl milionu dávek ruské vakcíny . Podle webu Lidovky.cz, který se odkazuje na vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání, by cena nepřekročila deset dolarů a aplikace by byla čistě dobrovolná.

O vakcíně hovořil již i premiér Babiš, ten dokonce navázal komunikaci s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem.

„Babiš je nadále s Manturovem v intenzivním kontaktu, rychle se podařilo získat potřebné dokumentace a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) od víkendu vše studuje,“ uvedl zdroj Lidovkám.

Žádosti o vakcínu

K vakcíně a české žádosti se dnes vyjádřili také v Rusku. Konkrétně prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov, že žádostí o dodávky vakcíny proti covidu je z ostatních zemí mnoho. Zatím výrobní kapacity Ruské federace nemohou uspokojit všechny, ale pracuje se na tom.

„Víte, že ruská strana zcela pozorně reaguje na podobné žádosti, ruská strana zaujímá odpovědný postoj, pokud jde o zajištění toho, aby bylo dodáno co nejvíce vakcín do různých zemí světa, které mají s vakcínou problémy,“ prohlásil Peskov, když komentoval dopis českého prezidenta Miloše Zemana ruskému prezidentovi s žádostí o dodávky vakcíny Sputnik V.

Minulý týden Miloš Zeman sdělil, že má od ruského prezidenta Vladimira Putina přislíbené dodávky ruské vakcíny Sputnik V. To uvedl ve vysílání televize CNN Prima News. Český prezident řekl, že ruskému prezidentovi odeslal dopis, v němž požádal po dohodě s předsedou vlády Andrejem Babišem o vakcínu Sputnik V.

Prezident se ve svém hodnocení ruské vakcíny rozchází mimo jiné s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Ten zmínil, že o použití ruské vakcíny v zemi bude přemýšlet až poté, co tato látka bude schválena Evropskou lékovou agenturou.