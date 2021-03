Babiš ho vyrazil. Zeman přijal. Roman Prymula bude nově radit prezidentovi. Co provede tentokrát?

„Já uvažuji o tom, že by byl můj neplacený poradce,” prohlásil Miloš Zeman na adresu Romana Prymuly.

Předseda vlády Babiš s ním přestal spolupracovat poté, co Prymula ve stejný den vyzýval národ, aby byl doma a zabraňoval tím šíření viru, večer ale sám šel na fotbalové utkání na pražské Slavii se zahraničním týmem.

Babiš o tomto chování uvedl, že „působí papalášsky“. Prymula přitom z českých prominentů nebyl jediný, kdo se nacházel na slavistické tribuně. Kromě něho tam byl k vidění například ředitel České televize Petr Dvořák nebo tenistka Petra Kvitová.

Miloš Zeman bývalého ministra zdravotnictví označil za „nejlepšího českého epidemiologa“, a přestože jeho chování kritizoval, tak to nevidí jako překážku pro další spolupráci. Hrad Romana Prymulu umístil na seznam oficiálních poradců prezidenta.

Sputnik V v Česku

Česká média dnes informovala, že Státní ústav pro kontrolu léčiv se začíná zabývat ruskou vakcínou proti koronaviru Sputnik V.

„Vakcínou Sputnik se SÚKL začíná zabývat, k dispozici však máme jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Více podrobností v tuto chvíli nemůžeme sdělit,“ uvedla mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

V případě, že by se Česko rozhodlo pro koupi ruské vakcíny, pak do 25. března by se mohlo do země dopravit 20 tisíc dávek. Do měsíce a půl by pak mohlo jít o statisíce dávek s tím, že odhadem by se mohlo jednat až o půl milionu dávek ruské vakcíny. Podle webu Lidovky.cz, který se odkazuje na vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání, by cena nepřekročila deset dolarů a aplikace by byla čistě dobrovolná.

O vakcíně jednal již i premiér Babiš, ten dokonce navázal komunikaci s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem.

„Babiš je nadále s Manturovem v intenzivním kontaktu, rychle se podařilo získat potřebné dokumentace a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) od víkendu vše studuje,“ uvedl zdroj Lidovkám.

Prezident republiky Miloš Zeman v sobotu pro CNN Prima News uvedl, že v dopise požádal ruského prezidenta Vladimir Putina o poskytnutí ruské vakcíny České republice. Dodal, že podle jeho informací bude jeho žádosti vyhověno.