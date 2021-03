Ve firmách od středy začne povinné testování. Firemní jídelny musí zavřít

Ministr Havlíček na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že pobočky jedné firmy se sčítají. Ve společnosti s minimálně 50 pracovníky, kteří docházejí do podniku, se musí nechat všichni otestovat. Povinnost připravit podmínky na testování se netýká pouze samotných zaměstnavatelů, testování je totiž pro zaměstnance závazné. Jak uvedl Havlíček, do dvou týdnů tak 10 tisíc podniků otestuje asi 2,1 milionu svých zaměstnanců.

Antigenní testování budou ve firmách provádět závodní lékař nebo externí poskytovatel, zároveň musí jít o zdravotní pojišťovnou garantované odběrové místo. „Doporučujeme využívat stávající sítě testovacích středisek,“ uvedl Havlíček. To znamená, že v takovém případě by testování bylo plně hrazeno ze zdravotního pojištění až třikrát týdně, nově bude povinný jeden test za týden.

Podle Havlíčka je možné využít i samotestování, ale firmy musí testy nakoupit od schválených dodavatelů. U samotestování bude stát přispívat 60 korun na test prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění.

Dodržování povinného testování budou kontrolovat hygienici, firmám tak opakovaně hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun, zaměstnanci hrozí až 50 tisíc korun.

Home office a závodní jídelny

Ministr Hamáček na tiskové konferenci také uvedl, že povinné testování se netýká lidí pracujících z domova. Počet zaměstnanců poboček společností se sčítá.

Vláda také zakázala provoz závodního stravování, po jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Zákaz provozu platí ode dneška (úterý 2. března). Dodává se však, že provozovny mohou sloužit pro prodej nebo podání pokrmů.

Zaměstnanci si mohou jídlo do práce přinášet, ale jídelny budou zavřené.

SÚKL se zabývá ruskou vakcínou proti covidu-19 Sputnik V

Státní ústav pro kontrolu léčiv se začíná zabývat ruskou vakcínou Sputnik V. O tu požádal prezident Miloš Zeman ruského prezidenta Putina. K věci vyjádřila mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

V případě, že by se Česko rozhodlo pro koupi ruské vakcíny, pak do 25. března by se mohlo do země dopravit 20 tisíc dávek. Do měsíce a půl by pak mohlo jít o statisíce dávek s tím, že odhadem by se mohlo jednat až o půl milionu dávek ruské vakcíny. Podle webu Lidovky.cz, který se odkazuje na vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání, by cena nepřekročila deset dolarů a aplikace by byla čistě dobrovolná.