Sputnik V klepe na dveře. Pražská kavárna už zděšeně ječí. To je hukot!

Slovensko jako druhá země v Evropské unii zaregistrovalo ruskou vakcínu Sputnik V. V pondělí informoval o tomto kroku premiér země Igor Matovič na tiskové konferenci na letišti, kde přistálo letadlo s vakcínami. Také Miloš Zeman uvedl, že od prezidenta Putina má slíbené dodávky vakcíny. Co na to v Česku?

Český komentátor a publicista ruského původu Alexandr Mitrofanov na profilu na Twitteru označil Sputnik V za zbraň.

„Sputnik V je bezesporu vakcína. Ale ještě více je to zbraň v hybridní válce Ruska proti svobodným zemím,“ napsal.

Na jeho status následně zareagoval ekonom Jan Mládek. „Je tu ovšem jeden problém, kdybych se chtěl nechat očkovat, jako že nechci, ale kdybych chtěl a měl na výběr NIC anebo Sputnik, tak volba je jednoduchá...“ uvedl svůj pohled na věc.

​Redaktorka webu Forum 24 Johana Hovorková se do debaty rovněž zapojila se svým statusem.

„Souhlasím s @jan_mladek, jednoduchá volba. Nic,“ napsala.

​Podle Jany Havelkové pak povede zařazení Sputniku mezi vakcíny na očkování k něčemu jinému.

„Zařazení Sputniku mezi vakcíny na očkování akorát povede k tomu, že lidi začnou očkování odmítat, protože vybrat si nejde. Upřímně já taky radši nic než Sputnik,“ uvedla.

​Novinář Petr Honzejk zase spojil téma vakcíny a lingvistiky. „Jenom bych teda upozornil, že Sputnik znamená rusky satelit. A co to je satelitní stát, to už asi vysvětlovat nemusím.“

​Senátor Jiří Růžička taktéž zvolil cestu k vyjádření prostřednictvím sociální sítě.

„Fakt mě nenapadá dostatečně výstižný výraz pro ty dva. Jeden objedná v Rusku něco, o čem nikdo nic neví a druhý chce donutit Státni ústav pro kontrolu léčiv, aby to uznala bez certifikace v EU. Ale sami jsou naočkovaný americkou jistotou. Póvlu to stačí!“

​Ruská vakcína proti koronaviru

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.

V pondělí se na seznam zemí, které zaregistrovaly vakcínu Sputnik V, přidalo i Slovensko. První dodávky vakcíny přivezla slovenská armádní letadla z Ruska již včera. Předseda vlády Igor Matovič uvedl, že s Ruskem je domluvena dodávka 2 milionů dávek, což zemi umožní zrychlit vakcinaci o 40 %.

Matovič konstatoval, že nehledě na to, že Slovensko začne nyní na základě výjimky ministerstva zdravotnictví očkovat i touto vakcínou, většina očkování bude probíhat pomocí preparátů nasmlouvaných přes Evropskou unii.

Sputnik V patří mezi tři světové vakcíny proti novému koronaviru podle počtu států, kde byla schválena.