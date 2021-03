Podle Okamury si musí vláda požádat o hlasování o důvěře. Při jejím počínání totiž hrozí nekonečný lockdown, dodává

Tomio Okamura vysvětlil, že návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Dodal, že při počínání nynější vlády hrozí v zemi „nekonečný nouzový stav, nekonečný lockdown“.

Kromě toho však padla řeč i o vakcínách. Předseda hnutí SPD totiž uvedl, že je nutné zajistit dostatečný počet vakcín, a to ze všech zdrojů. O té ruské vakcíně Sputnik V se vyjádřil také během vysílání TV CNN Prima News, kdy uvedl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz se nechal slyšet, že Rakousko jedná jak o čínské, tak i ruské vakcíně. Dodal, že je o ni obecně velký zájem.

Nutno podotknout, že co se týče názorů na ruskou vakcínu Sputnik V, pak pět opozičních stran (ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) trvá na tom, aby byla vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou. Naopak například prezident Miloš Zeman dříve uvedl, že po konzultaci s premiérem Babišem odeslal prezidentovi RF Putinovi dopis s žádostí o ruskou vakcínu. Taktéž komunisté se staví kladně k použití vakcíny.

SÚKL se vakcínou již zabývá

Připomeňme, že ruskou vakcínou se již zabývá Státní ústav pro kontrolu léčiv. V případě, že by se Česko rozhodlo pro koupi ruské vakcíny, pak do 25. března by se mohlo do země dopravit 20 tisíc dávek. Do měsíce a půl by pak mohlo jít o statisíce dávek s tím, že odhadem by se mohlo jednat až o půl milionu dávek ruské vakcíny. Podle webu Lidovky.cz, který se odkazuje na vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání, by cena nepřekročila deset dolarů a aplikace by byla čistě dobrovolná.

K vakcíně a české žádosti se v pondělí vyjádřili také v Rusku. Konkrétně prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov, že žádostí o dodávky vakcíny proti covidu je z ostatních zemí mnoho. Zatím výrobní kapacity Ruské federace nemohou uspokojit všechny, ale pracuje se na tom.

​Ruská vakcína proti koronaviru

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.