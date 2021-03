V Pardubickém kraji byl vyhlášen stav hromadného postižení osob. Kapacity nemocnic jsou na nule

„Pokud jde o kapacitu lůžek intenzivní péče, tak ta je vyčerpaná zcela. Pokud jde o lůžka standardní péče, tak tam už teď máme pacienty na přistýlkách a nedokážeme ji dále rozšířit,“ konstatoval Netolický.

Netolický je připraven žádat o pomoc jiné kraje, když bude potřeba hospitalizace nového pacienta z jeho regionu.

„Prakticky to znamená, že pokud bude do našich nemocnic v rámci Pardubického kraje nějaký další požadavek na hospitalizaci pacienta, tak budeme žádat o pomoc okolní kraje. Uvidíme, jak budeme úspěšní, protože situace se zhoršuje i v okolních krajích, nicméně pro nás ta dnešní 16. hodina je tím bodem zlomu, kdy naše krajské zdravotnictví je již zcela naplněné,“ zdůraznil hejtman.

Netolický se vyslovil ke stavu hromadného postižení osob.

„Je to pro nás nová situace, jedná se o stav, který odpovídá obvykle hromadnému neštěstí, pokud nastane nějaká velká dopravní nehoda,“ podotkl.

Doplnil, že de facto to znamená, že nemocnice kraje už vyčerpaly veškeré kapacity, a to jak své vlastní lůžkové péče, tak těch, které byly uzpůsobeny dané situaci, v tomto případě pro covid pozitivní pacienty ve středně těžkém, nebo těžkém stavu.

„Pro ilustraci – počátkem února bylo v našich nemocnicích hospitalizováno celkem 280 pacientů. A nyní jich je již před 500. Počet denních příjmů je v tuto chvíli už kolem 70. A ten počet neodpovídá stejnému počtu, tedy odcházejících pacientů na doléčení do domova. To znamená, je to situace mimořádná, naše nemocnice to ještě ve své historii nezažily takovýto rozsah. A upozorňujeme na to, že rozsah poskytované péče už nemusí být garantovaný z hlediska standardu kvality tak, jak jsme byli zvyklí doposud,“ varoval Netolický.

Na konci února náměstek ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý prohlásil, že kapacita nemocnic může stačit pouze na dva až tři týdny. Kritická situace je zejména na Chebsku či v Královéhradeckém kraji.

V posledních dnech roste počet pacientů hospitalizovaných s koronavirem a plní se i jednotky intenzivní péče (JIP). Jejich kapacity pod pět procent mohou klesnout během dvou až tří týdnů.

„Narůstá počet pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči,“ řekl na tiskové konferenci Černý. „Je nutné tuto situaci vnímat jako jinou katastrofu či pandemii, která lidstvo postihla,“ poznamenal.

„Začínáme mluvit o výpomoci ze zahraničí. Zatím jediná oficiální nabídka přišla z Německa, které nabídlo místo pro devět pacientů,“ oznámil tehdy náměstek.