Sněmovna odsouhlasila příspěvek 370 Kč pro lidi v karanténě

Zmiňme, že tento návrh schválila Sněmovna dle celkové úpravy předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. S touto úpravou podle Pekarové nakonec souhlasila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), podle které se prakticky jedná o někdejší vládní návrh, který nakonec Sněmovna po vrácení Senátem neschválila v pátek ani v jedné z verzí. Tehdy se totiž hlasování zdrželi mimo jiné i tři poslanci hnutí ANO, a to i přesto, že návrh prosazovaly vládní strany.

Tentokrát návrh podpořilo 98 ze 101 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Hlasování se však zdržel Pavel Juříček z ANO a poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Zdeněk Ondráček

Maláčová k věci ještě dodala, že z diskuzí mezi poslanci vyplynulo, že by mezi nimi nebyla shoda v otázce stoprocentní nemocenské. Vláda totiž prosazovala dočasné zvýšení nemocenské ze 60 na 100 % výdělku.

Tento příspěvek by měli pobírat lidé prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše by měli 90 % svého průměrného výdělku. Nárok na 370 Kč podpory by měli také lidé s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Nicméně, nedostali by jej lidé, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí.

Zaměříme-li se na to, jakým způsobem se bude tento příspěvek vyplácet, podle návrhu by ho měli pracovníkům poskytovat zaměstnavatelé. Zvýšené výdaje si následně budou moct odečíst ze sociálních odvodů.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Maláčové má příspěvek motivovat k tomu, aby lidé do karantény chodili a aby nakažení hlásili své kontakty. Obecně má tedy za cíl omezení šíření koronavirové nákazy v Česku, což se zatím nedaří. Ke zvládnutí epidemie má přispět i zlepšení trasování.

Někteří si ale myslí, že bude mít zavedení příspěvku spíše opačný efekt a lidé jej budou využívat.

„Není to motivace, ale to je skoro spíš stimulace pro to, aby ti lidé do té práce nechodili,“ prohlásil na plénu poslanec ANO Pavel Juříček.

Také Aulická Jírovcová si myslí, že zvolené řešení bude pro zaměstnavatele administrativně náročné.

Zmiňme, že v současné době návrh zamíří do Senátu, kde jej musí schválit. Původně se měl Senát sejít dnes, ve středu 3. března odpoledne, ale nejspíše se tak nestane. Rozhodl o tom včera večer organizační výbor horní komory s ohledem na noční jednání Sněmovny, která hlasovala až po 21. hodině.