Hamáček by umožnil očkování Sputnikem V všem, kteří o to stojí

Ruská vakcína Sputnik V je v Česku stále velké téma. Poslední dobou se totiž hojně diskutuje o jejím použití i u nás, a to i přesto, že zatím nebyla schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Nyní se k věci vyslovil český vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, který by se používání tohoto přípravku nebránil.

Jan Hamáček se v rozhovoru pro deník Respekt nechal slyšet, že by byl pro užití ruské vakcíny na bázi dobrovolnosti.

„Kdybychom se bavili o schválení vakcíny mimo režim Evropské agentury pro léčivé přípravky, ať už je to Sputnik nebo čínský Sinopharm, nedokážu si představit, že by očkování bylo na povinné bázi. Ale těm, kdo by si Sputnik nebo Sinopharm chtěli píchnout, bych to umožnil,“ uvedl.

Pro Sputnik V je Babiš i Zeman

Vicepremiér však prozradil že zatím není známo, kolik ruských vakcín by se k nám mohlo dostat. „Čísla jsem neslyšel,“ vysvětlil.

Zmiňme, že Hamáček není jediný z českých politiků, kdo by se nebránil použití této vakcíny. Pro očkování Sputnikem V se totiž již dříve pozitivně vyjádřili prezident Miloše Zeman či premiér Andrej Babiš.

Zeman dokonce v nedělním pořadu na TV Prima prozradil, že již zaslal svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi dopis, v němž ho požádal o ruskou vakcínu.

„Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno. Budeme ale samozřejmě potřebovat tu certifikaci,“ dodal Zeman.

Prezident ještě dodal, že by sám za sebe nečekal na schválení vakcíny evropskou agenturou EMA a zdůraznil, že by mu „úplně stačila certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv“.

A obdobný názor na věc má také Andrej Babiš. Ten byl sice původně proti použití ruské vakcíny bez evropské certifikace, ale před pár dny svůj názor změnil.

„Proč bych potřeboval EMA?!“ uvedl Babiš.

Dodal, že pokud se ukáže, že je tato vakcína účinná a bezpečná pro občany, pak se ji ČR, samozřejmě, pokusí získat a nabídne ji lidem, aby se s ní mohli dobrovolně očkovat.

„Není to otázka geopolitiky, ale lidského zdraví a naší snahy maximálně ochránit náš národ. A SÚKL musí samozřejmě objektivně posoudit, jestli je ta vakcína dostatečně účinná a bezpečná pro naše zdraví,“ poznamenal nedávno.

SÚKL zkoumá dokumenty

„Tak jako nás různé instituce žádají o odborný názor na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, požádal Úřad vlády SÚKL o názor na vakcínu Sputnik. V tuto chvíli se však nejedná o zahájení oficiálního procesu,“ prozradil k věci mluvčí SÚKL Klára Brunclíková

A pokud jde o Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), ten měl být již ze strany Úřadu vlády požádán o odborný názor na Sputnik V. Ústav měl údajně již obdržet blíže nespecifikované dokumenty z ruské strany, které nyní zkoumá.

Za zmínku však stojí, že by SÚKL sám stejně nemohl bez evropského povolení ruskou vakcínu schválit. Možné a zákonné by to bylo pouze v případě, kdy by jeho výjimečné použití umožnilo ministerstvo zdravotnictví. Šéf tohoto resortu Jan Blatný se ale již několikrát nechal slyšet, že proti evropským institucím nepůjde.

Ruská vakcína proti koronaviru

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se plánuje provádět ve dvou etapách: nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.