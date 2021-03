Česko dál zápasí s covidem-19: V zemi však přibylo dalších 16 642 nových případů

Podle aktuální dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera, v úterý 2. března, přibylo 16 642 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je čtvrtý nejvyšší počet za dobu epidemie. Oproti minulému úterý nyní laboratoře odhalily o 800 nákaz víc. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 269 058 osob.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 154 580 lidí s nákazou. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 8162 osob, což je bohužel rekord. Pokud jde o počet pacientů v těžkém stavu, těch je 1 661. I toto číslo je nejvyšší od počátku koronavirové pandemie.

Za včerejšek bylo vykonáno 35 081 PCR testů (celkem již 5 442 973 testů) a 55 200 antigenních testů (celkem již 2 838 113 testů). Naočkováno bylo již celkem 702 023 lidí, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 25 084.

Uveďme, že za včerejší den přibylo 283 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 1 093 537. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 20 941 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 107 obětí.

Co se týče protiepidemického indexu rizika, ten dnes klesl ze včerejších 79 bodů na 76. To značí pátý, tedy nejvyšší, stupeň pohotovosti. Reprodukční číslo R také nepatrně kleslo, a to ze 1,12 na 1,09. Připomeňme, že toto číslo udává počet lidí, které může infikovat jeden nakažený, a pokud je číslo R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Jednání ÚKŠ a odklepnutý příspěvek

Připomeňme, že dnes, ve středu 3. března, zasedne Ústřední krizový štáb (ÚKŠ), který bude jednat o aktuálním stavu epidemie. Na programu bude také mimo jiné situace v nemocnicích, zásoby ochranných pomůcek a začínající testování ve firmách.

Zároveň by ÚKŠ mohl projednat i situaci v Pardubickém kraji, kde kvůli kritickému stavu v nemocnicích vyhlásili stav hromadného postižení osob. To v podstatě znamená to, že se zdravotníci nemohou věnovat každému pacientovi stejně, ale musí stanovit priority ošetřování.

Za zmínku stojí také to, že Sněmovna včera schválila příspěvek ve výši až 370 Kč denně pro osoby v nařízené karanténě. Stalo se tak ve stavu legislativní nouze. Nyní tak tento návrh poputuje ještě ke schválení do Senátu a následně jej musí podepsat prezident Miloš Zeman.