Výhody v očkování: Miliardář Sehnal byl přednostně naočkován proti koronaviru, píší média. Prý se vydával za lékaře

Pavel Sehnal, jenž je podle žebříčku Forbes 65. nejbohatším Čechem, byl tento týden naočkován proti covidu-19. Stalo se tak v Nemocnici Na Bulovce, a to i přesto, že je mu 56 let a nepatří do aktuální kategorie očkovaných. Ředitel dané nemocnice se hájí tím, že byl proti jeho očkování. Sehnal se ale měl vydávat za lékaře, informují Seznam Zprávy.

I když je v Česku stále nedostatek vakcín, vypadá to, že pro některé se přeci jen najdou nějaké navíc… Svědčí o tom, i to, že byl nedávno vakcinován například předseda strany Občanská demokratická aliance, majitel aquaparku Aquapalace v Čestlicích a řady dalších společností Pavel Sehnal. Nic na tom nezměnil ani fakt, že vakcíny jsou tentokrát přednostně určeny pro seniory nad 70 let a pro učitele.

Sehnal očkování potvrdil, ale přednostní vakcinaci vysvětlil slovy, že je jako majitel holdingu SPGroup, jemuž od konce loňského roku patří soukromá zubní klinika Bulovka Dental Clinic, ve styku se zdravotním personálem. Právě tito zubní lékaři jej měli poprosit o to, aby se nechal naočkovat.

„Jsem majitel Bulovka Dental Clinic, mám tam zubní lékaře a jsem s nimi v pravidelném styku. Kolegové mě žádali, abych tam šel s nimi,“ řekl ke svému očkování Sehnal a dodal: „Já jsem byl prostě kolegy vyzván, abych se toho zúčastnil, tak jsem se toho zúčastnil.“

Podnikatel Pavel Sehnal

Kritika od ředitele nemocnice

K celé věci se vyslovil také ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček. Ten se vůči tomu, co se stalo, staví kriticky a dodává, že Sehnalovi několikrát zopakoval, že se nesmí nechat naočkovat. I přes to ale k vakcinaci nakonec došlo, a to prý kvůli tomu, že se dotyčný vydával za lékaře.

„Očkován byl i přes můj zákaz,“ poznamenal Kvaček a dodal: „Pan Sehnal se mě opakovaně ptal, zda může být očkován, a já jsem to opakovaně zamítal. Explicitně jsem mu řekl, že se naočkovat nemůže, protože není zdravotník.“

Právě to, že si Sehnal měl nechat od své kliniky vystavit potvrzení o tom, že je zdravotník, se mohl nechat naočkovat. Pravda to však není. Je sice majitelem zdravotnického zařízení, ale ne zdravotníkem. Sehnal se však brání.

„Nejsem lékař, ale od prvního března to platí i pro jakoby zdravotnický personál, včetně recepčních a ředitele, aspoň takové mám informace,“ sněžil se vše vysvětlit s tím, že mu výjimku sdělil právě jeho zdravotnický personál.

Zajímavým faktem je ale to, že se na stránkách zubní kliniky Bulovka Dental Clinic uvádí, že ředitelem je Ivan Oliva, nikoliv Pavel Sehnal. A i kdyby jím byl, Kvaček poznamenal, že výjimka, na kterou se Sehnal odkazuje, neexistuje.

Zmiňme také, že Sehnal se v poslední době stal známý i tím, že je majitelem Výstaviště v Letňanech. Právě to si totiž stát od konce loňského října do začátku února pronajal pro pohotovostní polní nemocnici pro až 500 pacientů s covidem-19. Nicméně, tato nemocnice po celou dobu nebyla využita a a pražská Nemocnice Na Bulovce, která za její provoz zodpovídala, Sehnalovi za pronájem zaplatila bezmála 60 milionů korun.