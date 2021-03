Poslanec Volný čelí podezření ze spáchání trestného činu. Policie se zabývá jeho výrokem o vraždách pacientů

Příspěvek poslance Lubomíra Volného o plánovaných vraždách pacientů v nemocnicích vyvolal rozruch na sociálních sítích. Český politik totiž prohlásil, že se připravuje plán za účelem diskreditace preparátu Ivermektin, a to prostřednictvím zavraždění osob, které tento lék budou užívat. Nyní jej policie podezírá ze šíření poplašné zprávy.

Ve svém včerejším příspěvku na Facebooku poslanec Poslanecké sněmovny a lídr politického hnutí Jednotní Lubomír Volný varoval před plánovanou diskreditační akcí, v jejíž rámci údajně měli být usmrceni pacienti, kteří užijí lék Ivermektin. Český politik uvedl, že disponuje nějakými informacemi potvrzující daný předpoklad, své zdroje však neodhalil.

„Podle mých informací se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat,” stojí v příspěvku.

Senzační prohlášení Volného okamžitě přilákalo pozornost české veřejnosti. Jenom na Facebooku tuto zprávu během jednoho dně sdílelo téměř pět tisíc uživatelů. Zájem o tento příspěvek však měli nejenom uživatelé na sociálních sítích, ale i česká policie. Výrok Volného podle představitelů Policie ČR může být šířením poplašné zprávy. V souvislosti s tím policie předvolala Volného k vysvětlení.

„Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje některý z vyjmenovaných tr. činů (včetně vraždy) a tento čin nepřekazí nebo neoznámí, může se sám dopustit trestného činu. Pokud tyto informace nemá a pouze je šíří, platí totéž,“ uvádí se na Twitteru české policie.

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje některý z vyjmenovaných tr. činů (včetně vraždy) a tento čin nepřekazí nebo neoznámí, může se sám dopustit trestného činu. Pokud tyto informace nemá a pouze je šíří, platí totéž. Pisatele předvoláváme k podání vysvětlení. https://t.co/BQnTVbCkWw — Policie ČR (@PolicieCZ) March 2, 2021

Debaty Volného a Novotného

Minulý týden se český poslanec Lubomír Volný střetl v diskuzi s řeporyjským starostou Pavlem Novotným v pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Centrálním tématem diskuze dvou českých politiků byla nepříznivá epidemiologická situace v republice, přičemž dotyční hosté měli opačné názory, co se týče otázky vládních opatření. Poslanec Lubomír Volný, jenž je proslulý svým odmítavým postojem vůči nošení ochranných pomůcek, se postavil proti řeporyjskému starostovi Pavlu Novotnému, který postup Volného ostře kritizuje. Jak se dalo očekávat, debata nepostrádala napětí a skandální výroky.

Pražský starosta obvinil Lubomíra Volného z toho, že vyzývá své voliče k pohrdání opatřeními, a tím pádem má na svědomí životy českých občanů. Podle něj Volný využívá nepodložená tvrzení, aniž by si uvědomoval následky svého jednání a jediné, co jej zajímá, to je růst vlastní voličské základny.

Novotný rovněž označil svého protivníka za šaška a ubožáka. Reakce Volného přitom byla poněkud méně emocionální. Poslanec vyvrátil prohlášení Pavla Novotného o tom, že šíří nepodložená tvrzení. Podle jeho slov se opozice opírá o názory řady odborníků.