Krizové scénáře se naplnily. První čeští pacienti míří do Německa, oznámil Hamáček. Dnes může být až 20 tisíc nakažených

Kvůli přeplněným nemocnicím Česko dojednalo devatenáct míst pro pacienty s covidem v Německu a Švýcarsko nabídlo dalších 20 míst i odvoz vlastním letadlem. Jednání probíhají i s Polskem, které by mohlo nabídnout až 200 lůžek. Po jednání Ústředního krizového štábu to ve středu oznámil Hamáček. Podle něj během dneška počet nakažených výrazně stoupne.

„Situace je vážná, došlo na krizové scénáře. Dnes by se podle odborníků mohl počet nových případů přiblížit hranici 20 tisíc. Budeme se snažit dělat vše pro to, abychom situaci zvládli,” sdělil ministr vnitra.

Kvůli nedostatku kapacit nemocnic vyhlásil v úterý Pardubický kraj stav hromadného postižení osob. Nejhorší situace je ovšem v Karlovarském kraji.

„Dá se čekat, že podobné stavy vyhlásí i další kraje,” varoval Hamáček. „Diskutovali jsme také o vyhlášení pracovní povinnosti pro ambulantní personál tak, aby vypomohl v nemocnicích,” dodal.

Vypomáhat by podle něj měli na odděleních, kde leží pacienti s koronavirem v lehčím stavu. „Bude to projednávat vláda, ministerstvo zdravotnictví to prosazuje,” řekl Hamáček.

Kdy se přesně kabinet sejde, neupřesnil. Příště schůze je naplánována na pondělí, ale šéf resortu vnitra nevyloučil, že do té doby dojde k další schůzi.

Kvůli zhoršující se koronavirové krize vláda omezila cestování mezi okresy. Dodržování opatření kontrolují policisté. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara provedli už zhruba sto tisíc kontrol. Hamáček bude proto usilovat, aby policisté nasazení v ulicích byli zařazeni mezi prioritní skupiny očkování.

„Během těch kontrol se setkávají s desítkami i stovkami osob,“ uvedl.

Během úterý laboratoře odhalily 16 642 případů nákazy koronavirem. Jedná se o 800 nákaz více než před týdnem. V současnosti je nakaženo 154 tisíc osob. Za celou dobu trvání pandemie bylo zaznamenáno 1 269 058 případů nákazy.

Celorepublikově volná kapacita lůžek ARO a JIP pro dospělé dosahuje pouze 14 %. Volná kapacita standardních lůžek s kyslíkem je na 24 %. Kapacity umělé plicní ventilace jsou na 28 %.