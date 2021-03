V době pandemie prosazujete zájmy Ruska, opřel se Fischer do Zemana kvůli Sputniku V. Ovčáček mu poslal ostrý vzkaz

Místo zájmů vlasti prosazuje prezident ČR Miloš Zeman zájmy Ruska. V otevřeném dopise hlavě státu to napsal předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý). Nelíbí se mu, že Zeman shání ruskou vakcínu Sputnik V a podporuje ruskou dostavbu Dukovan.

Fischer v dopise, který zveřejnil na sociální síti, píše, že v době pandemie národ potřebuje od hlavy státu, aby důstojně promluvil v duchu solidarity a naděje. „Místo toho od Vás slyšíme slova urážlivá, hanebná a zdraví škodlivá.“

„Ve dnech, kdy se život v zemi zastavil, zdravotnictví hrozí kolaps a naši spoluobčané jsou ohroženi na životech, místo zájmů vlastního státu otevřeně prosazujete zájmy Ruské federace,“ míní senátor.

Konkrétně mu vadí Zemanův postoj k ruské vakcíně Sputnik V a ruské účasti na dostavbě Dukovan. V případě vakcíny vidí problém v tom, že Sputnik V zatím nebyl schválen Evropskou unií a ústavní činitelé se na poslední schůzce shodli, že by použití ruské vakcíny mělo být podmíněno jejím schválením.

„Co se změnilo, že se český prezident obrací na Vladimira Putina a připravuje cestu pro nákup vakcín, které jsou neprověřené, nedůvěryhodné, a tedy nepoužitelné?“ napsal Fischer a obvinil Zemana v tom, že nestojí na straně českých občanů.

„Občané České republiky potřebují prezidenta, který ctí a chrání Ústavu a je jim oporou v těžkých dobách. Apeluji na Vás, abyste tuto roli začal plnit a zdržel se výroků, které sabotují boj s pandemií, podlamují instituce naší země a oslabují odolnost naší společnosti,“ uzavřel Fischer dopis.

Podle senátora skutečným Zemanovým motivem je „učinit nás závislými na nedemokratických státech“. Přitom údajně porušuje své kompetence. Vyzval proto prezidenta, aby již tak nečinil.

Na tento Fischerův počin již reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle něj dopis jasně demonstruje zásadní rozdíl mezi Zemanem a Fischerem.

„Panu prezidentovi leží na srdci ochrana lidských životů, Pavel Fischer řeší ideologii a geopolitiku. Názor si každý učiní sám,“ uvedl Ovčáček.

Dříve prezident Miloš Zeman požádal ruskou hlavu státu o dodávky vakcíny Sputnik V pro Česko. Certifikace by údajně stačila od českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). O dodávkách se nyní vede jednání. Podle zdroje portálu Lidovky.cz, pokud Česko dá Sputniku V zelenou, může počítat s prvními 20 tisíci dávkami do 25. března. Odhadem by Česko mohlo získat až půl milionu dávek pro 250 tisíc lidí.