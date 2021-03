Fiala se obul do Babiše, že údajně odmítl koupit vakcíny ze SAE. „Koukám, že tady by EMA nevadila,“ zuří sledující

Respekt přichází s informací, že zprostředkovatel Spojených arabských emirátů oslovil pražské úřady s nabídkou velkého množství vakcín AstraZeneca. Portálu situaci potvrdil i ministr zahraničí Tomáš Petříček, který je zklamaný rozhodnutím ministerstva zdravotnictví.

Mezi důvody odmítnutí se spekuluje o tom, že Spojené arabské emiráty nabízely vakcínu od AstryZenecy vyráběnou v Indii. V Evropské unii je však schválená AstraZeneca vyráběná na Západě. To následně na Twitteru potvrdil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Šlo o šarži, která nemá v EU povolení,“ napsal Blatný.

Útok Petra Fialy

Na informace Respektu zareagoval také poslanec Petr Fiala, který premiéra Babiše vyzývá, aby vysvětlil, proč odmítl vakcíny.

„Pane premiére Andreji Babiši, toto se opravdu stalo? Opravdu ČR odmítla nabídku na koupi vakcíny AstraZeneca ze Spojených arabských emirátů? Jaké je vaše vysvětlení tohoto kroku, když víme, že jen očkování nás může vyvést z této kritické situace?“ napsal Fiala na Twitteru.

Pane premiére @AndrejBabis, toto se opravdu stalo? Opravdu ČR odmítla nabídku na koupi vakcíny AstraZeneca ze Spojených arabských emirátů?

Jaké je vaše vysvětlení tohoto kroku, když víme, ze jen očkováni nás muže vyvést z této kritické situace? https://t.co/QSeC9pQXa2 — Petr Fiala (@P_Fiala) March 3, 2021

Někteří uživatelé však Fialovi připomněli informace z článku, že vakcína ze Spojených arabských emirátů není schválená v EU. Uvádí také, že v otázce ruské vakcíny Sputnik V to Fiala kritizoval.

„Není schválená Evropskou lékovou agenturou jako Sputnik, takže ji máme koupit, i když není schválená, vždyť jste to kritizoval…,“ píše uživatel FackaDoTvářePK.

Zdenek Esterka zase Fialovi vyčítá, že zbytečně štve lidi a udržuje paniku. Zároveň mu doporučuje, aby si informace před zveřejněním ověřoval.

„Koukám, že tady by ani předsedovi nevadila EMA (z důvodu necertifikované výroby) neschválená vakcína ani to, že je draží a ani to, že pokud by dorazila, tak nejdříve za dva měsíce. Jo jo, nasírejte zbytečně lidi a udržujte paniku. Nejlíp, když se ty kydy před zveřejněním ani neověří,“ uvádí uživatel.

Situace v Česku

Nová data nejsou příliš pozitivní, což jen svědčí o tom, že se koronavirus dál šíří Českou republikou. Za včerejší den totiž u nás přibylo přes šestnáct tisíc nových případů a situace houstne i v nemocnicích. Pardubický kraj již včera vyhlásil kvůli kritické situaci v nemocnicích stav hromadného postižení osob.

Podle aktuální dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera, v úterý 2. března, přibylo 16 642 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je čtvrtý nejvyšší počet za dobu epidemie. Oproti minulému úterý nyní laboratoře odhalily o 800 nákaz víc. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 269 058 osob.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 154 580 lidí s nákazou. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 8162 osob, což je bohužel rekord. Pokud jde o počet pacientů v těžkém stavu, těch je 1 661. I toto číslo je nejvyšší od počátku koronavirové pandemie.