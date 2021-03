Update koronaviru: Přes patnáct tisíc nových případů a více než osm tisíc lidí v nemocnicích

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera, ve středu 3. března, přibylo 15 088 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 1300 více než bylo ve středu minulý týden. Pokud to však srovnáme s úterním přírůstkem, počet nově nakažených klesl o 1668. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 284 288 osob.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 158 568 lidí s nákazou. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 8 231 osob. Pokud jde o počet pacientů v těžkém stavu, jejich počet proti úterý o jednoho klesl na 1708.

Za včerejšek bylo vykonáno 30 172 PCR testů (celkem již 5 482 458 testů) a 56 325 antigenních testů (celkem již 2 907 364 testů). Naočkováno bylo již celkem 735 131 lidí, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 28 890.

Uveďme, že za včerejší den přibylo 288 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 1 104 592. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 21 128 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 93 obětí. Denně podle statistik zemře s nemocí kolem 170 lidí.

Co se týče protiepidemického indexu rizika, jeho skóre se ke čtvrtečnímu ránu nacházelo na 76 bodech. To značí pátý, tedy nejvyšší, stupeň pohotovosti. Reprodukční číslo R je na hodnotě 1,1. Připomeňme, že toto číslo udává počet lidí, které může infikovat jeden nakažený, a pokud je číslo R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Vláda zapojí do péče o pacienty s covidem další zařízení

Včera jsme informovali o tom, že situace v českých nemocnicích je kritická – nejsou lůžka a chybí i personál. Ministr zdravotnictví Jan Blatný tak připravuje dokument, kterým rozhodne, že do péče o pacienty s covidem-19 vláda zapojí více zdravotnických zařízení. Uvedl to premiér Andrej Babiš.

ČTK uvádělo, že k zapojení například plastických chirurgií, hospiců či lázní dnes vládu vyzvalo uskupení Spolu. Blatný má vládě navrhnout, že by hejtmani mohli nařídit pracovní povinnost zdravotníkům z neakutní péče. Ti by tak mohli být povoláni do nemocnic.