České firmy by mohly nakupovat Sputnik V, uvedl Babiš v rozhovoru. Pro letošní maturanty přichystal výjimku

Andrej Babiš si myslí, že je na místě poskytnout letošním studentům možnost složit úřední maturitní zkoušku. Ti, co by chtěli udělat klasickou zkoušku, měli by možnost to udělat. Vakcína Sputnik V by se v případě schválení měla používat dobrovolně, její nákup by přitom byl umožněn místním firmám za účelem očkování svých zaměstnanců.

Současné krizové podmínky, které výrazně ovlivňují život českých občanů, mají dopad i na vzdělávací sféru. Poslední rok větší část výuky probíhala distančně a ani teď epidemiologická situace v republice neumožňuje návrat žáků a studentů do škol. V souvislosti s tím se premiér Andrej Babiš chystá navrhnout, aby letos byla udělovaná úřední maturitní zkouška ve všech středních školách. To znamená, že by student dostal výslednou známku na základě průměru jeho známek získaných za všechny roky studia. Babiš přitom dodává, že maturanti budou mít na vybranou, mohli by totiž složit i standardní maturitní zkoušku, kdyby například nebyli spokojení s udělenou výslednou známkou.

Tento návrh však zatím nemá podporu ze strany ministra školství Roberta Plagy, uvedl premiér. Nehledě na to si Babiš myslí, že by tato výjimka pro maturanty byla zcela spravedlivá vzhledem k těm podmínkám a výzvám, s nimiž se potýkáme poslední rok. Co se týče přijímacích zkoušek, ty by měly proběhnout v klasické podobě, dodal premiér. Stejně tak odmítl návrhy na opakování ročníků v případě žáků a studentů.

„Já jsem ale rozhodnut, že toto (úřední maturitu – pozn. red.) navrhnu, protože celý letošní rok byl pro studenty extrémně náročný, a myslím si, že jiná by měla být i maturita. Už proto, že i studenti žijí v nejistotě z toho, co bude,” vysvětlil svůj nápad český premiér.

Nákup Sputniku V českými firmami

Ve svém rozhovoru pro česká média se Andrej Babiš rovněž zmínil, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) momentálně studuje dokumentaci spojenou s ruskou vakcínou Sputnik V. V případě kladného stanoviska vůči této očkovací látce a její schválení na území ČR by si Sputnik V mohly kupovat české firmy pro své zaměstnance, co budou mít o tuto vakcínu zájem. Premiér podotkl, že vakcinace preparáty, které nebyly schválené Evropskou lékovou agenturou, může probíhat výhradně na dobrovolném základě.

„Všechny vakcíny, které nejsou schválené EMA, by klidně mohly kupovat jen firmy, které by to kupovaly pro své zaměstnance, pokud o to projeví zájem. Platí ale, že i takto dovezená vakcína musí být bezpečná. Myslíte, že není, když se o ni zajímá 65 států a z toho šest členských zemí EU?” řekl Babiš.

Co se týče poskytnutí českým firmám ze strany státu těch vakcín, které již byly v EMA schváleny, to podle Babiše není možné. Důvodem je nedostatečné množství těchto očkovacích látek. „Pokud by ale chtěly ruskou nebo čínskou vakcínu, tak se můžeme zeptat, a pokud by to bylo uvolněno, tak si ji můžou koupit. S tím jsme schopni pomoci,” dodal premiér.