„To prostě je pro Angličany urážlivý!” Český politolog odhalil, proč Meghan nezapadla do královské rodiny

Publicista Alexander Tomský v pořadu 360° Pavlíny Wolfové vyjádřil svůj pohled na to, jak Meghan Markleová plnila svou roli v královské rodině, a čím je podmíněno, že do ní nakonec nezapadla. Vévodkyně ze Sussexu podle publicisty od samého začátku jednala v souladu se zvyky americké kultury. A právě tohle ji dostalo do kolize s britským národem.