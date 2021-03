„Ideologický kalašnikov pálící dávky proti EU.“ Top nejabsurdnějších výroků pražské kavárny o ruské vakcíně

Možnost, že by Rusko dodalo svou vakcínu do České republiky, nedá mnoha lidem spát. Sputnik V je totiž geopolitická zbraň Ruska v hybridní válce proti Evropské unii. Kdo chce Sputnikem naočkovat české obyvatele, hájí zájmy Moskvy, která je ovšem zcela nekompetentní nějakou vakcínu vymyslet. Tak by se daly shrnout námitky vůči Sputniku V.