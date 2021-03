Dojde na konci března k rozvolnění opatření? Bude záležet na mnoha faktorech, řekl premiér Babiš

„Něco slibovat skutečně nechci, protože jsme slibovali už mockrát,“ uvedl premiér Andrej Babiš na dotaz poslanců, co se stane, až uplynou tři týdny přísnějších opatření. Ta platí v Česku od pondělí, naplánována jsou do 22. března.

Lidé by podle Babiše neměli počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení nynějších omezení. Případné uvolnění bude záviset na dodržování restrikcí a na postupu očkování. Situace to ale zatím neumožňuje.

„Lidé se ptají, co bude. Žádám vás, řekněte, jaká opatření chystáte v případě zlepšení, zhoršení nebo stagnace,“ ptala se poslankyně za Piráty Olga Richterová. „Řekněte občanům, co máte za strategii,“ přidal se kolega Martin Jiránek (Piráti).

Babiš na dotazy reagoval s tím, že k rozvolnění není důvod, jelikož epidemiologická situace není dobrá.

„My určitě rozvolňovat nebudeme, není na to důvod,“ řekl premiér.

Chtěl by, aby se život v Česku co nejdříve vrátil do normálu. Podle něj je nejprve třeba snížit nárůst nakažených a počet hospitalizovaných s koronavirem. Žádný plán Babiš nesdělil.

Podle premiéra nyní nelze říct, kdy by k rozvolnění mohlo dojít a jak se bude situace vyvíjet. „Nechci se vyjadřovat k predikci epidemiologické situace. Nejsem schopen odpovědět. Nikdo neví, co se stane. Predikce není možná,“ prohlásil na plénu.

„Vím, že by všichni chtěli vědět, co bude. To ale bude záležet na tom, jak se omezí mobilita a jak lidé sníží kontakty,“ dodal.

Předseda vlády také uvedl, že francouzský prezident Emmanuel Macron nabídl Česku dalších 15 000 vakcín. Podrobnosti neuvedl, řekl jen, že ho Macron oslovil dnes v noci.

„V noci psal Macron, že poskytne dalších 15 000 vakcín,“ prohlásil. Už koncem února informoval, že Francie slíbila 100 000 dávek vakcíny.

Epidemiologická situace v Česku

V Česku stále přetrvává napjatá a nepříznivá koronavirová situace, i když už od vypuknutí epidemie uplynul již více než rok. Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera, ve středu 3. března, přibylo 15 088 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 1300 více než bylo ve středu minulý týden. Pokud to však srovnáme s úterním přírůstkem, počet nově nakažených klesl o 1668. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 284 288 osob.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 158 568 lidí s nákazou. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 8 231 osob. Pokud jde o počet pacientů v těžkém stavu, jejich počet proti úterý o jednoho klesl na 1708.

Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 21 128 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 93 obětí. Denně podle statistik zemře s nemocí kolem 170 lidí.