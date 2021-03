Rasistický příspěvek nové hlavní hygieničky ČR vyvolal skandál. Nevím, jak se to tam objevilo, vymlouvala se Svrčinová

Včera jsme informovali o tom, že ve funkci hlavní hygieničky ČR v polovině března skončí Jarmila Rážová a nahradí ji šéfka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Kolem Svrčinové se však okamžitě rozpoutal skandál, a to kvůli jejím dřívějším rasistickým vtípkům na Facebooku. Dotyčná si tak raději profil na sociální síti smazala.

Svrčinová ještě ani nenastoupila a už vzbudila velké emoce. Na svém kontě má totiž první faux pas, který se točí kolem rasismu. A za všechno může jeden zdánlivě „nevinný“ vtípek na sociální síti. Dne 23. října loňského roku se na totiž na jejím Facebooku objevil příspěvek, ve kterém lze najít známky rasismu.

„Fero Lakatoš dnes vykradl svůj vlastní byt. Fero dodržuje karanténu a pracuje z domova. Buď jako Fero,“ uvádělo se ve sdíleném příspěvku.

Svrčinová zřejmě možný problém vycítila, a tak ve čtvrtek večer raději svůj facebookový profil smazala.

Dotyčná se následně k celé kauze vyslovil a dodala, že neví o tom, že by vtip sdílela ona.

„O co vám jde? Nevím o tom vůbec nic. Opravdu nechápu, jak se mi to na profilu objevilo. Nic takového se mi nelíbí, a proto jsem absolutně zrušila svůj profil,“ reagovala a dodala, že ona tuto sociální síť k životu nepotřebuje.

Její vtípek však vzbudil velké emoce, a to i v rámci romské organizace Romea. Ta jej totiž na Twitteru označila za rasistický.

„Vyjádření nové hlavní hygieničky je políčkem a urážkou hlavně pro všechny romské zdravotníky a zaměstnance nemocnic, kteří s covidem bojují v první linii. Třeba v naší nemocnici kromě romského lékaře na infekčním oddělení a několika sester pracuje mnoho Romů a Romek v nezdravotnických, ale pro chod nemocnice naprosto nepostradatelných pozicích – jako řidiči, uklízečky, ve stravovacím provozu. Bojují teď s covidem v první linii,“ uvedl ve svém vyjádření pro zpravodajský server Romea.cz Miroslav Brož, který nyní pracuje v ústecké nemocnici.

Protiromský rasismus jako nový styl komunikace vládních opatření proti koronaviru? Nová hlavní hygienička se představuje... Více zde: https://t.co/l6AxWWisQE pic.twitter.com/8Hdt3XNEt2 — ROMEA (@romeanews) March 4, 2021

Reakce politiků a veřejnosti

A s kritikou a nepochopením na celou věc nahlížejí i další lidé, včetně politiků. Svůj názor na věc vyslovil na Twitteru například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Hlavní kvalifikaci do týmu „Nebuďte slušnej, řekněte jméno“ paní hygienička evidentně splňuje. Pokud jde o tu méně podstatnou věc, řešit efektivně boj s covidem, to jsme mohli posoudit v případě OKD loni v létě. Gratuluji panu premiérovi @AndrejBabis k výběru jak cyp,“ napsal na sociální síti.

Hlavní kvalifikaci do týmu “Nebuďte slušnej, řeknete jméno” paní hygienička evidentně splňuje.



Pokud jde o tu méně podstatnou věc, řešit efektivně boj s Covidem, to jsme mohli posoudit v případě OKD loni v létě. Gratuluji panu premiérovi @AndrejBabis k výběru jak cyp. 🙉 pic.twitter.com/FwzNZRV9XZ — Marian Jurečka (@MJureka) March 4, 2021

A následně k tomu doplnil: „V tom „vysvětlení“ je asi vše… „Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu facebook nepotřebuju,“ vyjádřila se Svrčinová pro ČTK. Ta paní by fakt neměla řídit nic zásadního a už vůbec ne boj s covidem v naší zemi!“

V tom “vysvětlení” je asi vše......



„Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu facebook nepotřebuju,“ vyjádřila se Svrčinová pro ČTK.



Ta paní by fakt neměla řídit nic zásadního a už vůbec ne boj s Covidem v naši zemi! — Marian Jurečka (@MJureka) March 4, 2021

Radost ze skandálu kolem Svrčinové nemá radost ani europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Pavla Svrčinová se stane novou hlavní hygieničkou.

Pavle Svrčinové není protiromský rasismus vůbec cizí.

Nebuď jako Pavla Svrčinová! pic.twitter.com/I1tgIu6pIn — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) March 4, 2021

​A na internetu se začaly hromadit další názory. Někteří naráželi na to, že pod premiérem Andrejem Babišem již zřejmě nechce pracovat nikdo slušný.

„Nikdo schopný už pod Andrejem nechce pracovat. Zbyli už jen směšní šašci jako Pavla „Nevím, jak se mi to tam ocitlo, nevrtejte se mi v sociálních sítích, sdílím pouze zvířátka“ Svrčinová,“ stojí na Twitteru.

Nikdo schopný už pod Andrejem nechce pracovat. Zbyli už jen směšní šašci jako Pavla "Nevím, jak se mi to tam ocitlo, nevrtejte se mi v sociálních sítích, sdílím pouze zvířátka" Svrčinová. pic.twitter.com/hL6y66EIbu — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) March 4, 2021

​​Lidé ve svých komentářích pak zmiňují hlavně loňský skandál v OKD, kde došlo k nezvládnutí celé situace s pandemií.

„Tak ona by správně měla vyletět i ze své funkce už jen za to, jak nezvládla OKD...“ myslí si.

A podobné názoru jsou i ostatní: „To je ta, jak nebyla schopná reagovat na OKD...“

„Že by naše nová hygienička byla vyhozena ještě předtím, než vůbec do funkce nastoupí? Každopádně to je asi jediné, co naší vládě klaunů ještě chybí,“ myslí si lidé.

Většina lidí tak doufá, že do funkce vůbec nenastoupí. „Doufám, že skončila dřív, než začne,“ poznamenávali.

„Co je tohle zase za „Výměnu manželek“?“ rozčilovali se někteří a naráželi na známou reality show.

A objevily se i jiné narážky: „Paní nevypadá moc IT svéprávná. To nám to trasování a karanténa 2.0 poběží, jedna radost.“

Někteří se ale Svrčinové přece jen zastali: „To už člověk nemůže napsat vtip? Jste už ubozí.“

„Dovolím se paní Svrčinové zastat. Takový krok vedle, se stane každému, třeba vaše aféra s pivem... Paní Svrčinová, je kapacita ve svém oboru…,“ objevovalo se pod příspěvkem Jurečky.