Počet nově nakažených koronavirem v ČR dále klesá. Nápor na nemocnice ale roste

Podle dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je v Česku na základě počtu nakažených za posledních 14 dní nejhorší situace ze zemí Evropské unie. Konkrétně má země 1 395 případů na sto tisíc obyvatel, před týdnem byl tento údaj 1 120. Za Českem je s 1 038 případy Estonsko (před týdnem 703) a Slovensko (nyní 561, před týdnem 526).

Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 se za den snížil téměř o 261 na 8 153 pacientů, je to ale o 700 více než před týdnem, 1735 z nich je ve vážném stavu. Nápor na nemocnice ale roste, zdravotníci se starají o dosud nejvyšší počty lidí s nemocí covid za roční trvání epidemie. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví k 1. březnu je lůžek typu ARO/JIP volných 564 (z 4 004), to znamená pouhých 13 %, a lůžek s kyslíkem 5 157 (z 21 239), volná kapacita je tak na 24 %.

Při zvyšování nemocničních kapacit je problém především v nedostatku personálu. Kraje tak mají od čtvrtka možnost povolat do nemocnic zdravotníky z ambulancí a v pátek by se mělo rovněž rozhodnout o nařízení pracovní povinnosti studentům některých středních a vysokých škol. Díky vyššímu počtu personálu by pak zdravotnická zařízení případně mohla otevřít další oddělení pro péči o covidové pacienty.

Počet mrtvých činil ve čtvrtek ráno 21 325. Včera vyšlo najevo, že v zemi zemřelo na koronavirus první dítě mladší 15 let.

„V Plzeňském kraji zemřela na koronavirus 8letá dívka. Toto je první dítě mladší 15 let, které zemřelo během pandemie,“ uvádí se ve zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Celkově za dobu pandemie v Česku zemřelo 21 128 lidí, z toho 16 ve věku do 30 let. Nejstarší obětí koronaviru se stala 110letá žena. Průměrný věk umírajících na koronavirus je 78 let.

Reprodukční číslo ke dnešku kleslo na 1,045 a je nejnižší za posledních 18 dnů. Rizikové skóre, na kterém závisí změna opatření proti koronaviru, je třetí den na 76 bodech. Skóre se přitom v předchozích dnech drželo mezi 78 a 80 body.

Každý všední den je provedeno 30 000 až 40 000 PCR testů a o něco vyšší počet antigenních testů. O víkendech bývá jejich počet výrazně nižší. Celkem testy v Česku dosud odhalily 1,299 milionu nakažených.

Co se týče očkování, tak se zatím nejvíce očkuje v Praze a Jihomoravském kraji. Nejméně dávek bylo zatím podáno v Karlovarském kraji. Celkem bylo podáno přes 674 tisíc vakcín, dvěma dávkami bylo naočkováno přes 243 tisíc lidí.

Testování státních zaměstnanců a pracovníků firem

České firmy, které mají mezi 50 až 249 zaměstnanci, začínají v pátek s povinným testováním svých pracovníků. Výsledky všech testů musí mít hotové do 15. března.

Vláda bude během dne na mimořádném zasedání zároveň jednat o zavedení povinného testování na covid pro státní zaměstnance, které by mohlo začít od středy 10. března.

Průzkum: Devět z deseti Čechů dodržuje proticovidová opatření

Devadesát procent dotázaných Čechů tvrdí, že striktně dodržuje stanovená protiepidemická opatření. Osm procent občanů pravidla nedodržuje. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas.

Jako nejúčinnější opatření lidé hodnotí povinné nošení roušek a respirátorů, naopak jako nejméně účinné hodnotí další zavírání obchodů nebo omezení pohybu mezi okresy.

Opatření dodržují nejvíc senioři, z nichž tři čtvrtiny odpověděly, že se jimi rozhodně řídí. Naopak v nejmladší skupině je to jen třetina. Kraje, či velikosti bydliště nehrají v otázce dodržování opatření významnou roli.

Pro více než polovinu obyvatel Česka jsou podle průzkumu protiepidemická opatření naprosto srozumitelná, třetina je chápe jen částečně. Devět procent dotázaných se v nich vůbec neorientuje.

„Nejsrozumitelnější jsou pro seniory. Naopak v nejmladší věkové kategorii 18 až 29 let se v nich zcela orientuje pouze pětina,“ řekl Radiožurnálu Přemysl Čech ze společnosti Median.

Průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se konal ve dnech 2. a 3. března a zúčastnilo ho 1 020 respondentů starších 18 let.