Jiří Dolejš má covid-19 a leží v nemocnici připojený na kyslík. Kdo vydrží do očkování, bude to mít za sebou, vzkazuje

Nemoc si nevybírá. Svědčí o tom i komunistický poslanec Jiří Dolejš, který se koronavirem nakazil. Své sledující prostřednictvím statusu na sociální síti informoval, jak na tom zdravotně je.

„Kdo vydrží do očkování, bude to mít za sebou. Mě to po roce přeci jen chytlo. S dýchacími problémy jsem šel na testy a nic. Ale plíce už byly chycené. Takže ležím s kyslíkem a bojuju,“ napsal na Facebook a podělil se o fotografie.

Na snímcích je dotyčný zachycen na nemocničním lůžku a má na sobě nasazenou masku s kyslíkem.

Když uživatelé zjistili, jak na tom je, začali mu do komentářů psát brzké uzdravení a přáli mu hodně zdraví i sil. A ozvali se nejenom příznivci, ale také jeho kolegové z politiky.

„Nikdo si nezaslouží ten virus. Držím palce, uzdravte se!“ vzkázal mu pod příspěvkem europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

A pochopení pro jeho stav měl i poslanec a starosta města Náchod Jan Birke (ČSSD). Sám se totiž s nemocí potýkal a teprve před pár dny se vrátil z nemocnice, kde musel být hospitalizován kvůli komplikovanému průběhu.

„Jirko, vím, co to je. Musíš bojovat!!!“ snažil se jej povzbudit Birke.

S přáním brzkého uzdravení se přidal také Jaroslav Foldyna: „Držím palce.“

A v komentářích se ozval také oficiální mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. „Držím palce, ať jste brzy zdráv. Hlavně žádné chmury, tahle bitva si žádá silnou mysl – a bude vyhráno!“ uvedl.

Podpora přišla, samozřejmě, i od stranických kolegů. To, že za ním stojí, mu ukázal například Leo Luzar.

Moravský všelék ti, Jirko, dovezu. Drž se a poslouchej sestřičky, ať si spolu brzo připijeme,“ napsal.

Koronavirová situace v ČR

Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo ve čtvrtek v Česku 14 554 nových potvrzených případů nákazy covidem-19, což je méně než v úterý a ve středu a také o 28 méně než před týdnem. Nakažených je nyní 162 505 lidí. Index protiepidemického systému PES zůstává na hodnotě 76 bodů, což odpovídá nejpřísnějšímu pátému stupni opatření.

Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 se za den snížil téměř o 261 na 8 153 pacientů, je to ale o 700 více než před týdnem, 1735 z nich je ve vážném stavu. Nápor na nemocnice ale roste, zdravotníci se starají o dosud nejvyšší počty lidí s nemocí covid za roční trvání epidemie. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví k 1. březnu je lůžek typu ARO/JIP volných 564 (z 4 004), to znamená pouhých 13 %, a lůžek s kyslíkem 5 157 (z 21 239), volná kapacita je tak na 24 %.

Počet mrtvých činil ve čtvrtek ráno 21 325 a včera vyšlo najevo, že v zemi zemřelo na koronavirus první dítě mladší 15 let. Celkově za dobu pandemie v Česku zemřelo 21 128 lidí, z toho 16 ve věku do 30 let. Nejstarší obětí koronaviru se stala 110letá žena. Průměrný věk umírajících na koronavirus je 78 let.

Z nemoci se již uzdravilo 1 115 172 lidí. Reprodukční číslo ke dnešku kleslo na 1,045 a je nejnižší za posledních 18 dnů.