Incident v Žamberku skončil pro jednoho chlapce fatálně. Propad pod led nepřežil a v nemocnici zemřel

Včera jsme informovali o tom, že ve čtvrtek odpoledne se v Žamberku několik dětí propadlo pod led. K incidentu došlo na rybníku v zámeckém parku v Žamberku na Pardubicku. Tři z dětí měly být v bezvědomí. Na místě tehdy zasahovalo několik záchranářských složek, včetně tří vrtulníků. Jako první na místo dorazil vrtulník z Hradce Králové, poté z Olomouce a následně z Brna.

Dle informací se pod ledem ocitli tři chlapci ve věku 7, 10 a 11 let. Následně vážně zraněné děti, za kontinuální resuscitace, transportovali do tří nemocnic. Hradecký vrtulník zamířil do Prahy, kde přistál v Zítkových sadech. Další vrtulníky mířily do Brna a Olomouce.

Dnes ale bohužel přišla smutná zpráva z nemocnice, kam byl jeden z chlapců letecky transportován.

„Jedno z dětí se nepodařilo zachránit a svým zraněním podlehlo,“ uvedla deníku Blesk mluvčí policie Markéta Janovská.

Bližší informace ale vzhledem k věku dítěte nechtěla poskytnout.

Ostatní dva chlapci zůstávají v nemocnici. Dříve se o všech chlapcích uvádělo, že měli skončit v bezvědomí.

Pod led se propadly také dvě dívky, ale měly štěstí a dostaly se z vody samy. I tak ale byly také převezeny do nemocnice.

Incident v Žamberku

Zmiňme, že rybník, na kterém k nehodě došlo, je soukromý a pečlivě oplocený. Proto je podle mnohých velmi těžké se za plot dostat. Zatím tedy není jasné, jak se děti k vodě dostaly. Policie věc vyšetřuje.

Na místě, kromě záchranářů, zasahovali také hasiči a policisté.

„Hasiči použili nafukovací člun, vrhli se pod hladinu, pod ledovou krustou byly nalezeny všechny tři děti, v bezvědomí byly předány posádkám záchranné služby,“ řekla krajská mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Stejně tak na místo okamžitě zamířila i volná hlídka policie.

„Absolutně jsme nad ničím nepřemýšleli a běželi jsme po ledu k té díře. Cestou jsem s kolegyní odhazoval součásti uniformy, abychom byli lehčí. V tu chvíli vůbec nepřemýšlíte nad tím, že by se ten led pod vámi mohl prolomit,“ popsal průběh akce policista.

Za zmínku stojí i to, že právě jeden z policistů také skončil pod ledem. „Po nějaké době jedno z dětí policista s hasičem vytáhli ven. Druhé se snažili vytáhnout hasiči za pomocí člunu. Po nějaké době byl z vody vytažen i třetí z chlapců,“ doplnila k věci policejní mluvčí Markéta Janovská.