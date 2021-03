„Šokující a mimořádně ostudný návrh v takové době.“ Kancléř Mynář zareagoval na kontroverzní výroky šéfa ČT

Ředitel České televize Petr Dvořák nepochybuje, že některé politické skupiny usilují o jeho odvolání s tím, aby reformovaly veřejnoprávní média. Podle něj o jeho výměnu mají zájem i vysoce postavení činitelé z Hradu. Další kolo latentního konfliktu včera rozpoutal hradní kancléř Vratislav Mynář, jenž zesměšnil obvinění Dvořáka, a navíc mu vytkl jeho lobbování zvýšení koncesionářských poplatků, což je podle Mynáře v době koronakrize zcela nevhodné.

„V době, kdy česká vláda hledá a nalézá cesty, jak daňovým poplatníkům situaci ulehčit, bychom se zvýšením koncesionářských poplatků v době pandemie stali celosvětovým unikátem. Už tak je výše těchto poplatků v porovnání se zeměmi střední Evropy v přepočtu na HDP jedna z nejvyšších,” uvedl prezidentův kancléř.

V souvislosti s tím Mynář označil návrh Petra Dvořáka za „asociální, šokující a mimořádně ostudný”. Hradní kancléř neopomněl ani ambiciózní plány vedení České televize postavit nové budovy, jejichž náklady by měly činit až půl miliardy korun. Podle Mynáře se šéf ČT snaží prezentovat kritiku na vlastní adresu jako projev politického vměšování do nezávislosti veřejnoprávních médií, zatímco samotná ČT se často uchyluje k nadržování některým politickým stranám.

Na konci svého otevřeného dopisu Vratislav Mynář vyzval ředitele ČT k zavedení dobrovolného poplatku namísto povinného. To by potvrdilo, že ČT má skutečnou podporu ze strany koncesionářů, což tvrdí představitelé České televize. Pokud toto tvrzení odpovídá skutečnosti, tento krok by zvýšil příjmy České televize.

„Pokud myslíte vážně svá tvrzení o tom, že Česká televize má podporu koncesionářů a zvýšení poplatku by ochotně akceptovali, učiňte kroky vedoucí ke změně povinného poplatku na poplatek v dobrovolné výši,” vyzval hradní kancléř.

Obvinění na adresu Mynáře

Minulý měsíc jsme informovali o tom, že vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář byl obviněn policií z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie.

Jedná se o evropskou dotaci ve výši šest milionů korun na stavbu penzionu, kterou Mynářově firmě Clever Management přidělil úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Podotýká se, že po kontrole financování, při které narazil na pochybnosti, úřad požádal policii o prověření této dotace. Poté rezort tvrdil, že firma Clever Management v žádosti o dotaci v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavba byla již dříve dotována státem.

„Nenechám se zastrašit a ke své obraně využiji všech možností, které mi český právní systém poskytuje. Proti sdělení obvinění jsem proto okamžitě podal stížnost na postup státního zastupitelství a můj právní zástupce připravuje žalobu na náhradu škody na ROP Střední Morava,“ uvedl svůj postoj k situaci Mynář.