Pravice nabírá na obrátkách! Nová koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků má prvního podporovatele. O koho jde?

Na to, že se zmiňované strany seskupily do koalice, dnes reagovala Strana nezávislosti České republiky. Ta ve svém prohlášení uvedla, že se rozhodla vzniklé uskupení podpořit.

„Strana nezávislosti České republiky se rozhodla netříštit síly v historicky důležitých volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021, nezúčastnit se samostatně volebního klání, podpořit kandidátku koaličních pravicových stran v těchto volbách a společně prosazovat potřebnou změnu,“ uvedl v prohlášení Richard Hartmann, který je předsedou Strany nezávislosti České republiky.

Jeho strana prý dlouhodobě zastává stanovisko, že vstupem do EU a přistoupením k Lisabonské smlouvě se toho u nás a pro nás mnohé změnilo. A situaci v Česku považuje za neutěšenou.

„Jako občané jsme ztratili kontrolu nad velkou částí zákonů, podle kterých musíme s našimi rodinami žít, pracovat a podnikat. Tyto zákony tvoří lidé za hranicemi České republiky, které jsme nevolili a kteří nemají náš mandát. V demokratické, suverénní, nezávislé a svobodné zemi mají zákony přijímat legitimně volení zástupci občanů, tedy poslanci a senátoři Parlamentu ČR, a mají tak činit svobodně a ze své vůle, nikoliv pouze formálním stvrzením unijních norem pod hrozbou sankce za jejich odmítnutí,“ řekl Hartmann.

Strana navíc zastává názor, že nejen vládní, ale také opoziční politická reprezentace projevuje neúctu k vlastním občanům, stejně jako k demokratickým pravidlům politické soutěže. Navíc celkově dává najevo nekompetenci při řešení současných výzev.

A proč se vlastně Strana nezávislosti rozhodla nejít do voleb a podpořit Trikolóru, Svobodné a Soukromníky? I na to mají odpověď.

„Patříme k těm, kdo chtějí zásadně změnit způsob vládnutí v České republice. Strana nezávislosti České republiky a strany koalice Trikolóra, Svobodní, Soukromníci vyznávají shodné či podobné hodnoty. Chceme podpořit společný politický cíl, kterým je základní obnova demokratického systému vládnutí v České republice,“ vysvětlil Hartmann.

Strana nezávislosti ČR by ale přitom nemusela být jedinou stranou, která novou koalici poctí svou podporou. Hovoří se totiž o tom, že se z ní krystalizuje silná formace, která odmítá lockdown a přitom hájí tradiční pravicové zásady i euroskeptický postoj k EU.

Důležité je i to, že šéf Trikolóry Václav Klaus ml. na čtvrteční tiskové konferenci výzval k integraci směrem k dalším subjektům a osobnostem.

Nová koalice půjde do voleb

Připomeňme, že nová koalice, která vznikla z Trikolóry, Strany soukromníků ČR a Strany svobodných občanů, chce podle Václava Klause ml. nabídnout alternativu k současnému směřování české politiky, které je podle něj levicové a protinárodní.

„Budeme společně hájit hodnoty, na kterých tato země zbohatla. Budeme hájit českou korunu, svobodu, kapitalismus, tedy zejména lidi, kteří se nebojí převzít zodpovědnost sami za sebe či dát práci jiným lidem. Stát jsou lidé, ekonomika stojí na spontánních aktivitách svobodných lidí,“ doplňuje Trikolóra v prohlášení s tím, že koalice chce zároveň změnit vládní strategii v boji proti covidu-19.

Předseda Svobodných Libor Vondráček věří, že společná spolupráce zabrání tomu, aby propadly hlasy pravicových voličů, kteří nyní nejsou ve Sněmovně zastoupeni. Je to podle něj poprvé, co se strana ve volbách do Sněmovny rozhodla s někým spojit.

Podle Klause ml. je společné uskupení otevřeno i pro další subjekty. Volební kampaň chce vést v ulicích i na sociálních sítích. Přinášet podle něj budou taková témata, která budou zajímavá i pro média.

V jaké podobě strana do podzimních voleb vstoupí, bude podle Klause záležet na konečné podobě nového volebního zákona. Ten musí politici upravit poté, co část jeho znění zrušil Ústavní soud. Uskupení je podle Klause připraveno kandidovat v koalici i jako jedna strana s podporou dalších subjektů. On sám se bude o hlasy voličů ucházet v Praze.