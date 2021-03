„DHL nad Brnem rozprašuje covid!“ Bizarní konspirace o britské mutaci pobavila sociální sítě

Poslanec Lubomír Volný se ve svém příspěvek na Facebooku obrátil na sledující s prosbou o upřesnění, co by mohlo znamenat, že nákladní letadlo společnosti DHL zdánlivě bezcílně kroužilo nad Brnem. Redakci portálu Aeronet to například přišlo podivné, a proto se zrodil předpoklad, že situace nějak souvisí s šířením britské mutace covidu-19 v Brně.