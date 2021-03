Incident s nákupem Sputniku V strhl politikům v EU masky, tvrdí Paroubek. Koho opravdu zajímá blaho obyvatel?

Epidemiologická situace na Slovensku odráží to, co se děje v Česku. Čelíme stejným hrozbám a z vládního konfliktu, spojeného s iniciativou slovenského premiéra Igora Matoviče objednat ruskou vakcínu, by se čeští politici měli poučit a učinit správné rozhodnutí. Jaké? O tom píše na blogu na serveru Aktuálně.cz bývalý předseda vlády Jiří Paroubek.