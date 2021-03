Exprezident Klaus se uzdravil z koronaviru. Institut VK promluvil o šíření nepravdivých informací o jeho stavu

Klaus měl podle všeho mírný průběh nemoci a jen mírné příznaky. O konci nutné izolace tak nepochyboval už na počátku tohoto týdne, jak se uvádí v prohlášení zveřejněném na Institutu Václava Klause (IVK).

„Václav Klaus ukončil k pátku dne 5. března 2021 pobyt v karanténě, který mu byl do tohoto data nařízen Hygienickou stanicí hl. m. Prahy v souvislosti s jeho onemocněním covidem-19. Již po pondělní kontrole u svého ošetřujícího lékaře v pražské ÚVN bylo evidentní, že nebude nutné, aby byl konec této úředně nařízené izolace odkládán,“stojí v textu.

V prohlášení se také uvádí, jak Klaus celou izolaci a léčbu snášel, a také to, kde probíhala a jaké přípravky užíval.

„Václav Klaus absolvoval celou svoji léčbu v domácím prostředí, bez nutnosti jakékoli nadstandardní či nemocniční péče, a to za pomoci běžně dostupných medikamentů (vitamíny, přírodní přípravky, isoprinosine na podporu imunity, aspirin),“ píše se.

V neposlední řadě IVK ve svém sdělení poděkoval všem, kteří na exprezidenta v době nemoci mysleli a podporovali jej. Objevila se však i zmínka o nepravdivých informacích týkajících se jeho zdravotního stavu.

„Děkujeme za obrovskou podporu, které se mu dostávalo po celou dobu uplynulých dvou týdnů, jakož i médiím za ohledy a ověřování si množství nepravdivých informací o jeho stavu, které se někdo usilovně snažil rozšiřovat,“ stálo v závěru.

Reakce na nemoc Klause

Zmiňme, že když se objevily informace o tom, že má Václav Klaus koronavirus, vyvolalo to nejen vlnu reakcí s přáním brzkého uzdravení, ale také několik vzkazů jiného typu, které si ihned vysloužily kritiku.

„Přeji mu brzké uzdravení, ale náklady na péči bych mu s chutí naúčtoval,“ uvedl předseda sociální demokracie.

Za zmínku stojí například to, co v této souvislosti prohlásil český ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Ten se totiž nechal slyšet, že by nechal Klausovi zaplatit veškeré výdaje spojené s jeho léčbou.

Reagoval tím zřejmě na to, že Klaus dlouhodobě patří mezi odmítače roušek a vládních opatření. A právě kvůli tomu, že je exprezident kritikem vládních opatření a sám se koronavirem nakazil, setkal se s různými posměšky.

Nicméně, na tyto vzkazy pak reagoval i jeho syn a šéf Trikolóry Václav Klaus mladší, který všem zopakoval, že jeho otec nikdy nezpochybňoval existenci a vážnost covidu-19 jako takového, ale šlo mu o způsob, jakým vláda situaci řeší.