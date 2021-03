Česko vydalo USA dva významné kyberzločince z Ukrajiny. Byla odhalena i výše způsobené škody

Policie ČR informovala o vydání dvou vysoce postavených osob podezřelých z kybernetických zločinů do USA k trestnímu stíhání. Jedná se o ukrajinské občany, kteří byli členy mezinárodní organizované skupiny zabývající se kybernetickými zločiny a legalizací výnosů z nelegální činnosti. Nyní jsou oba podezřelí v americkém Dallasu a čekají na soud.

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej informoval o vydání dvou ukrajinských občanů podezřelých z kybernetické trestné činnosti do Spojených států, kteří byli již vloni zadrženi na území České republiky. Jak se uvádí, zadržení a následné vydání devětatřicetiletého Viktora Vorontsova a čtyřicetileté Zlaty Hanske Muzhuk se stalo završením tříleté intenzivní práce, do níž byly zapojení čeští kriminalisté a IT odborníci sekce kybernetické kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a zvláštní agenti Federálního úřadu pro vyšetřování Spojených států amerických (FBI).

Podle oficiálních informací bylo zadržení těchto osob v loňském roce možné poté, co byla identifikovaná mezinárodní skupina kyberzločinců, a bylo rovněž zjištěno i místo pobytů některých z nich. Dva podezřelí se totiž nacházeli na území České republiky. Během následného vyšetřování bylo zjištěno, že se jedná o vysoce postavené zločince v oblasti kybernetické kriminality, kteří se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti.

„Využívali nejmodernější nástroje kyberzločinu, jako jsou šifrovaná komunikace, platby v kryptoměnách, založení bankovních účtů v českých bankovních domech pod smyšlenou identitou, šifrovaná zařízení, virtuální privátní sítě, darknet a další anonymizační metody, aby co nejvíce ztížili své odhalení ze strany orgánů činných v trestním řízení,“ uvádí se ve zprávě.

Odhadovaná výše způsobené finanční škody podle zdroje činí kolem 500 tisíc amerických dolarů. V současné době se podezřelé osoby nachází v americkém městě Dallas, stát Texas, kam byly dopraveny dne 3. března. Dotyčným může hrozit dvacetiletý trest odnětí svobody.

Hackerské útoky v Česku

V pátek pražský primátor Zdeněk Hřib informoval o tom, že hackeři napadli systém veřejné správy. Uvedl rovněž, že magistrátní servery útok přežily a útok byl nahlášen Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

„Došlo k masivnímu kybernetickému útoku na systémy veřejné správy. Magistrátní servery útok přežily. Byla provedena odstávka pro okamžitou bezpečnostní záplatu na emailový systém. Díky uchovávání více kopií dat najednou u nás nedošlo k poškození dat. Další dopady zjišťujeme,“ uvádí Hřib.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve středu na svém webu vydal upozornění na sadu závažných zranitelností postihující Microsoft Exchange Server. Uvádí také, že podle informací společnosti Microsoft jsou aktuálně aktivně zneužívány.

„Všem, kdo provozují Exchange server v uvedených verzích, doporučujeme bezodkladnou aktualizaci, zejména pokud je server přístupný z internetu,“ uvádí se ve zprávě úřadu.